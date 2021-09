Piazzapulita: Morisi, Gkn e fake news, temi e ospiti della puntata di stasera giovedì 30 settembre 2021 su La7

Corrado Formigli e il suo Piazzapulita ritornano stasera, giovedì 30 settembre 2021, alle 21.15 su La7, con il terzo appuntamento della stagione. Dopo l’inchiesta sulla multinazionale britannica GKN e le novità sulla sospensione dei 422 licenziamenti da parte del Tribunale del Lavoro di Firenze, la trasmissione sposta il suo focus sui principali temi d’attualità che hanno tenuto banco nel corso della settimana, offrendone una lettura approfondita e svincolata dalla grammatica più mainstream proposta dai telegiornali e dalla stampa. Non mancheranno le rubriche fisse e i contributi degli inviati, oltre alle interviste a personaggi del mondo della politica, della finanza e dell’informazione e al dibattito con gli ospiti in studio.

Piazzapulita: Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: Il caso Morisi

Al centro della puntata di stasera ci sarà il caso Morisi, che sta infiammando ulteriormente gli scontri e i conflitti che, negli ultimi mesi, stanno facendo scricchiolare gli equilibri interni della Lega. Luca Morisi, spin doctor e responsabile dei social del partito, nonché ideatore della celebre Bestia, la macchina comunicativa che ha consentito a Matteo Salvini di diventare il politico più in vista del web, è indagato dalla procura di Verona per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le sue dimissioni, il leader del Carroccio lo ha difeso pubblicamente ma l’impressione è che tutta questa vicenda potrebbe inevitabilmente rischiare di fargli perdere ancora più consenso tra i suoi elettori.

Piazzapulita: Tra complottisti, Grande Reset e transizione ecologica

La seconda parte del talk show, invece, sarà tutta dedicata al tema delle fake news e dei complotti, alla luce della recente decisione del presidente francese Emmanuel Macron di istituire una task force anticomplottismo che, per mesi, lavorerà per stanare e misurare l’impatto negativo delle tecnologie digitali sui meccanismi di buon funzionamento dell’apparato statale. Spazio, dunque, anche alla questione del Grande Reset, un’iniziativa proposta nel corso del World Economic Forum e volta alla costruzione di una nuova economia sostenibile post Covid. Progetto che, agli occhi dei complottisti, non sarebbe altro che una strategia delle élite per riformare il mondo attraverso la pandemia. Infine, Formigli presenterà una scheda sulla questione della transizione ecologica: dopo le polemiche scatenate dal reportage della scorsa settimana sul viaggio in auto elettrica da Roma fino a Reggio Calabria, Piazzapulita tornerà nuovamente a discutere dell’argomento con nuovi spunti di riflessione.

Piazzapulita: Gli ospiti della serata

Accanto a Stefano Massini che, anche stasera, proporrà uno dei suoi Racconti e alla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli con la sua #PiazzaSelvaggia, faranno la loro comparsa nel corso del programma il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, il direttore di Libero Alessandro Sallusti, la conduttrice radiofonica Paola Maugeri, i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Alessandra Sardoni e Antonino Monteleone e il critico televisivo Carlo Freccero che, in queste ultime settimane, sta facendo discutere con le sue posizioni contrarie al vaccino anti-Covid e all’adozione del green pass.