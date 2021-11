Piazzapulita stasera su La7: pandemia, cortei no green pass ed emergenza climatica, temi e ospiti

Corrado Formigli ritorna questa sera, giovedì 4 novembre 2021, alle 21.25 su La7, con il consueto appuntamento settimanale con Piazzapulita. Attraverso inchieste, reportage e un acceso dibattito con gli ospiti in studio e in collegamento, il conduttore commenta e analizza i fatti più recenti dell’attualità nazionale, con uno sguardo particolare alla politica, alla salute e all’ambiente. Tra un blocco e l’altro, non possono mancare le due rubriche fisse del talk show: i Racconti dello scrittore Stefano Massini e #PiazzaSelvaggia a cura della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: l’immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani. 21.15, La7 pic.twitter.com/21U2dzsqm1 — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) November 4, 2021

Piazzapulita: l’andamento della pandemia e la stretta contro i cortei no green pass

Il caso copertina della puntata di questa sera sarà il divieto alle manifestazioni contro il certificato verde. Mentre il governo Draghi continua a mantenere inalterate le proprie posizioni sull’obbligatorietà del green pass, organizzando un controllo sanitario della popolazione di gran lunga più rigido rispetto a quello degli altri paesi europei, Trieste continua a essere il fulcro delle proteste. Tuttavia, nelle ultime settimane, la città si è trovata a fare i conti con le conseguenze degli assembramenti, in primis con un improvviso incremento dei contagi che, a detta degli scienziati, sarebbe proprio dovuto ai cortei delle ultime settimane. Un’emergenza improvvisa che ha spinto il prefetto a vietarli fino al prossimo 31 dicembre. Provvedimento giusto e necessario o pericolo per la democrazia? Formigli partirà da questa e altre domande per discutere delle implicazioni e degli effetti di questa decisione. Successivamente, si focalizzerà sull’andamento della pandemia, tra la minaccia di una nuova ondata, l’aumento dei focolai e le opinioni discordi in merito all’ormai imminente terza dose di vaccino.

Piazzapulita: la crisi climatica tra G20 e Cop26

La seconda parte della trasmissione, invece, sarà dedicata all’emergenza climatica, tema ampiamente discusso e trattato nel corso del recente G20 di Roma e, in questi giorni, al Cop26 di Glasgow, dove i leader mondiali si stanno confrontando (e scontrando) sulla transizione ecologica. Secondo molti, una strategia ormai urgente e non più rinviabile.

Oltre a Stefano Massini e Selvaggia Lucarelli, tra gli ospiti di Piazzapulita faranno la loro comparsa anche Sergio Abrignani, immunologo dell’Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico; Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell’Università di Padova; Tomaso Montanari, storico dell’arte; Laura Boldrini, deputata del PD, Gianluigi Paragone, leader di Italexit e i giornalisti Paolo Mieli, Alessandra Sardoni e Stefano Zurlo.