Piazzapulita stasera su La7: la crisi de migranti in Polonia e Bielorussia e la quarta ondata Covid

Corrado Formigli ritorna con una nuova puntata di Piazzapulita, in onda questa sera, giovedì 18 novembre 2021, alle 21.15 su La7. Come di consueto, il conduttore e gli ospiti in studio e in collegamento dibatteranno delle notizie più calde dell’attualità nazionale e internazionale. E tra inchieste, contributi esclusivi degli inviati sparsi per l’Italia e interviste a personalità del mondo della politica, dell’economia e della cultura, proveranno a fare il punto della situazione.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera alle 21.15 su La7

Piazzapulita: cosa succede in Polonia e Bielorussia e la quarta ondata

Ad aprire la puntata ci sarà un reportage sui tragici eventi che si stanno consumando alle porte dell’Europa, tra gruppi di neonazisti che sfilano per le strade di Varsavia e migranti allontanati e respinti dalla polizia con cannoni ad acqua al confine tra Polonia e Bielorussia. Spazio, poi, a un ampio approfondimento sulla quarta ondata della pandemia Covid e sulle restrizioni adottate dal governo Draghi per provare a limitare la crescita dei contagi. Alcuni presidenti di Regione hanno chiesto di imporle soltanto ai no-vax: potrebbe essere una strategia corretta? Formigli partirà da questo interrogativo per sondare il terreno e conoscere il punto di vista di giornalisti e medici sulla questione. Infine, immancabili le rubriche fisse curate da Stefano Massini e Selvaggia Lucarelli: lo scrittore fiorentino proporrà al pubblico uno dei suoi racconti, mentre la giornalista commenterà con tono ironico e graffiante fatti e personaggi del momento nella sua #PiazzaSelvaggia.

Piazzapulita: gli ospiti della serata

Oltre a Stefano Massini e Selvaggia Lucarelli, tra gli ospiti che affiancheranno Formigli nella puntata di Piazzapulita in onda questa sera figurano l’economista e docente di economia del lavoro presso l’Università Bocconi Tito Boeri, il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, il ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani e i giornalisti Mario Calabresi e Federico Rampini.