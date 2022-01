Piazzapulita, stasera su La7: misure anti-Covid e corsa al Quirinale, temi e ospiti della puntata

Dopo la pausa natalizia, Corrado Formigli ritorna su La7 con una nuova puntata di Piazzapulita, in onda stasera, giovedì 13 gennaio 2022, alle 21.15. Come ogni settimana, il conduttore e gli ospiti in collegamento e in studio discuteranno dei temi più stringenti dell’attualità nazionale, attraverso inchieste esclusive, servizi e interviste a personaggi del mondo della politica e della scienza.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: la corsa ai contagi e le nuove restrizioni del governo

Il fulcro della prima parte della trasmissione sarà l’emergenza sanitaria. In particolare, le nuove restrizioni introdotte dal Governo Draghi a seguito dell’improvviso aumento dei contagi che, durante le feste natalizie, ha tenuto a casa buona parte degli Italiani. Si parlerà dell’obbligo vaccinale esteso, al momento, agli over 50, della corsa ai tamponi che ha impegnato migliaia di farmacie, della durata della quarantena e di tutte le misure adottate per provare a salvare gli ospedali dal rischio ondata di ricoveri dei non vaccinati. Infine, un approfondimento sulle scuole e su tutto quello che non è stato fatto per riaprirle in sicurezza.

“Qui è un inferno e si muore davvero. Ho il fuoco nei polmoni”.

Francesca Carrarini ha raccolto le voci e le storie dei non vaccinati nel reparto di sub-intensiva, nell’ospedale di Piacenza. Che ora ammettono di aver commesso un errore. https://t.co/eNiyLaRH8j#Piazzapulita — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) December 18, 2021

Piazzapulita: il Toto-Quirinale entra nel vivo

Spazio, poi, alla battaglia politica per l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale che, presto, subentrerà a Sergio Mattarella. Da mesi, ormai, è partito a pieno ritmo il toto-nomi per individuare quello che potrebbe essere il candidato perfetto per la carica di Presidente della Repubblica. Una gara in cui, tra le varie opzioni, ha fatto capolino in maniera più o meno insistente anche Silvio Berlusconi, storico leader di Forza Italia.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Accanto allo scrittore Stefano Massini e ai suoi Racconti e alla giornalista Selvaggia Lucarelli, che commenterà fatti e personaggi in vista negli ultimi giorni nella sua rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti di Piazzapulita figurano anche l’economista Tito Boeri, l’onorevole Pier Luigi Bersani, l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani, il direttore del reparto di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma Luca Richeldi e i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Fabrizio Roncone.