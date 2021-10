Piazzapulita stasera su La7: proteste, no Green pass e Lobby Nera, temi e ospiti della puntata

Dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, Piazzapulita ritorna con un nuovo appuntamento stasera, giovedì 14 ottobre 2021, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Corrado Formigli discuterà con gli ospiti in studio e quelli in collegamento dei temi più caldi dell’attualità nazionale. E, attraverso interviste e contributi video degli inviati, ne svelerà i retroscena meno noti.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: le proteste contro vaccini e green pass e le reazioni della politica all’inchiesta Lobby Nera

Al centro della puntata di questa sera, ritorna l’inchiesta Lobby Nera. Realizzato da Fanpage e mandato in onda dalla trasmissione, il reportage ha svelato l’esistenza di legami tra alcuni membri di Fratelli d’Italia e Lega e l’estrema destra, facendo scalpore nelle stanze del potere e scatenando grosse polemiche tra i partiti coinvolti e il talk show. Formigli si dedicherà a commentare e analizzare le reazioni a caldo di alcuni personaggi e leader politici. Spazio poi alle proteste contro il Green Pass, alla vigilia dell’introduzione obbligatoria sul posto di lavoro, e al violento assalto alla sede romana della CGIL avvenuto sabato 9 ottobre. Infine, immancabile il focus sui ballottaggi elettorali che, domenica 17 e lunedì 18, decideranno i nuovi sindaci di Roma e Torino.

Piazzapulita: chi sono gli ospiti di stasera

Accanto allo scrittore Stefano Massini e ai suoi Racconti e al ritorno della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli con #PiazzaSelvaggia, rubrica tutta dedicata al commento di fatti e personaggi del momento con graffiante ironia, affiancheranno il conduttore il professor Romano Prodi, l’imprenditore Guido Crosetto, il vicesegretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano, il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti e i giornalisti Lilli Gruber, Alessandra Sardoni, Fabrizio Roncone e Alessandro Sallusti.