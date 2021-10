Continua l’appuntamento settimanale di La7 con Piazzapulita, in onda stasera, giovedì 28 ottobre 2021, alle 21.15. Attraverso reportage, interviste e servizi, Corrado Formigli e i suoi ospiti commentano le notizie più calde degli ultimi giorni e ne approfondiscono gli aspetti più discussi. A spezzare il ritmo incalzante del dibattito, ci pensano le rubriche fisse dello scrittore Stefano Massini e della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: pensioni, evasione fiscale e manifestazioni no green pass

Il fulcro della puntata di stasera saranno le pensioni, tema rovente dell’attualità italiana dopo l’incontro poco fausto tra governo e sindacati di martedì. Tuttavia, alla luce delle ultime proposte del premier Mario Draghi si potrebbe essere giunti a un punto di svolta. Spazio, poi, a un’inchiesta sull’evasione fiscale e a un reportage dall’Olanda, realtà europea diventata ormai da anni un vero e proprio paradiso fiscale che attrae furbetti da ogni parte del mondo, italiani compresi. Infine, Piazzapulita ritornerà nuovamente sulle manifestazioni contro il green pass che, ormai da settimane, continuano a riempire le strade e le piazze di diverse città d’Italia. Da Roma a Milano, passando per Trieste, balzata di recente agli onori delle cronache per le proteste dei portuali contro l’obbligatorietà del certificato verde. Con la certezza della somministrazione della terza dose di vaccino e la volontà del governo di non retrocedere sull’obbligatorietà del Green pass al lavoro, le manifestazioni continuano.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Oltre a Stefano Massini e a i suoi Racconti e a Selvaggia Lucarelli e a una nuova puntata di #PiazzaSelvaggia, tutta dedicata al commento ironico dei fatti e dei personaggi del momento, faranno la loro comparsa negli studi di Piazzapulita anche il giornalista e scrittore Roberto Saviano, l’economista Tito Boeri, il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, la giornalista e conduttrice de L’Aria che tira Myrta Merlino e il giornalista e critico televisivo Carlo Freccero.