Parte stasera, giovedì 16 settembre 2021, alle 21.25 su La7, la nuova stagione di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli. Tra nuove rubriche, reportage e interviste, il giornalista si occuperà di approfondire i temi più caldi dell’attualità italiana e internazionale, offrendo al pubblico spunti da cui partire per ampliare la propria riflessione su quanto accade in Italia e nel mondo.

Piazzapulita: Le anticipazioni sulla prima puntata della nuova stagione in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: Tutte le novità della nuova edizione

Il ritorno dalla pausa estiva porta con sé un bagaglio ricco di novità. In primis, un completo restyling di logo, sigla e grafica. Poi, l’aggiunta di una serie di presenze al cast fisso della trasmissione. Tra queste, si alterneranno nelle varie puntate, la giornalista de La Repubblica Annalisa Cuzzocrea, l’economista Tito Boeri, che proverà a definire, di volta in volta, il quadro della situazione economica in Italia e in Europa, il fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, la giornalista del Tg La7 Alessandra Sardoni, che si occuperà di far chiarezza sulle dinamiche dietro la corsa al Quirinale, e il giornalista Mario Calabresi. Confermato lo spazio dedicato ai racconti di Stefano Massini, a cui se ne accosterà, invece, uno nuovo di zecca, #PiazzaSelvaggia, curato da Selvaggia Lucarelli, che proporrà, in chiave ironica e graffiante, un commento sui fatti e i personaggi della settimana.

L'ultima trincea. Quella degli operai dell'industria italiana.

Siamo tornati in campo a raccontare la realtà, che è la nostra passione. Ci vediamo domani alle 21.15 su La7. #Piazzapulita pic.twitter.com/jabAUL51G1 — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) September 15, 2021

Piazzapulita: dall’inchiesta su GKN alla diatriba sul green pass

Al centro dello speciale di stasera, l’inchiesta sulla GKN. Corrado Formigli torna a fare l’inviato sul campo per raccontare la storia dell’azienda specializzata nella produzione di componenti per l’automotive. Acquistata da un fondo straniero, dalla sera alla mattina, ha deciso di licenziare 422 operai con una mail. Una vicenda che porterà a sviluppare, in parallelo, il discorso sulla minaccia delle delocalizzazioni e sulla fine del lavoro nella grande manifattura italiana. Nella seconda parte del programma, invece, si parlerà della situazione socio-politica in Afghanistan e del dibattito su vaccini e green pass che, ormai da un mese, ha monopolizzato la stampa, la televisione e la quotidianità del nostro Paese.

Piazzapulita: gli ospiti di stasera

A giudicare dalle anticipazioni diffuse sul Web, il parterre degli ospiti di stasera sembra particolarmente ricco. Faranno la loro comparsa, negli studi di Piazzapulita, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l’immunologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani, il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, il professor Tito Boeri, Marco Minniti, Alessandro di Battista e Claudio Borghi. Ma non è tutto. Confermata anche la presenza di Stefano Massini e delle giornaliste Annalisa Cuzzocrea, Alessandra Sardoni e Selvaggia Lucarelli.