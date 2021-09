Piazzapulita: dalla Gkn alla transizione ecologica, temi e ospiti della puntata in onda stasera giovedì 23 settembre 2021 su La7

Ritorna anche stasera, giovedì 23 settembre 2021, alle 21.15, l’appuntamento settimanale di La7 con Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento socio-politico condotta da Corrado Formigli. Tra reportage, interviste e rubriche fisse, il giornalista tiene le redini del dibattito in studio su alcuni dei temi più discussi della settimana, interfacciandosi con figure della politica, della finanza e delle informazione, e offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare voci e punti di vista differenti.

Eccoli i volti degli operai della GKN. Licenziati dalla sera alla mattina con una mail. Lottano per riprendersi la loro fabbrica.

Draghi che farà? Ne parleremo con loro stasera a #Piazzapulita. pic.twitter.com/aO9lYu7i6v — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) September 23, 2021

Piazzapulita: Le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: Le novità sul caso GKN

Al centro della puntata di stasera, ancora il caso della multinazionale britannica GKN, l’azienda di proprietà del fondo inglese Melrose che, da un momento all’altro, ha deciso di licenziare 422 dipendenti con una mail. A pochi giorni dal reportage firmato da Formigli e mandato in onda la settimana scorsa, il tribunale del Lavoro di Firenze ha sospeso i licenziamenti. L’azienda, infatti, avrebbe violato l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori e attuato comportamenti anti-sindacali, mettendo i diretti interessati davanti al fatto compiuto e privandoli della possibilità di tutelarsi. Ora è arrivato il turno del governo per capire come dipanare la matassa e risolvere una vicenda che tocca da vicino il futuro di centinaia di famiglie: che cosa farà il premier Mario Draghi? Quando e come interverrà? È proprio a queste domande che, nel corso della diretta, il conduttore e i suoi ospiti proveranno a trovare una risposta plausibile, confrontandosi direttamente anche con gli operai.

Il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato dai sindacati contro i licenziamenti della GKN di Campi Bisenzio.

Quale sarà il futuro dei 422 dipendenti?

Il reportage di @corradoformigli https://t.co/yV48rGedOh#piazzapulita — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) September 21, 2021

Piazzapulita: Tra green pass, no-vax e transizione ecologica

Nella seconda parte del programma, invece, spazio a un’ampia parentesi dedicata al tema dei Green pass e dei no vax, con un focus particolare sulla situazione in Parlamento. Secondo fonti della trasmissione, infatti, i negazionisti non mancherebbero neppure tra le sedute di Camera e Senato, dove circa il 10 per cento dei deputati e dei senatori non si sarebbe sottoposto alla somministrazione del vaccino. Infine, occhi puntati sulla sfida della transizione ecologica e sulle scelte e le strategie necessarie che imporrà al nostro Paese.

Piazzapulita: Tutti gli ospiti di stasera

Oltre a Stefano Massini coi suoi Racconti e a Selvaggia Lucarelli con la rubrica #PiazzaSelvaggia, nella quale commenterà, con la solita, graffiante ironia, fatti e personaggi del momento, si alterneranno sul palco di Piazzapulita il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, l’economista Giulio Sapelli, il candidato a sindaco di Roma e leader di Azione Carlo Calenda, l’imprenditore Ernesto Preatoni, il senatore e candidato alla carica di sindaco di Milano Gianluigi Paragone, l’europarlamentare appena uscita dalla Lega Francesca Donato e i giornalisti Federico Rampini, Mario Calabresi e Antonio Padellaro.