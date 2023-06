Piazza del Plebiscito, un morto durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli

Durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli a Piazza del Plebiscito, un tifoso è morto d’infarto. Nonostante l’intervento repentino del 118, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Uomo morto durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli

Nella piazza del centro storico di Napoli erano stati posizionati due maxi schermi per trasmettere lo spettacolo della festa scudetto che si stava tenendo allo Stadio Diego Armando Maradona. A condurre la serata, in diretta su Rai 2, il napoletano e tifoso Stefano de Martino. Lo spettacolo è andato in onda al termine della partita Napoli-Sampdoria, vinta per 2-0 dagli azzurri.

Tutta la piazza era piena di persone, diverse decine di migliaia di tifosi azzurri accorsi per seguire lo show. Tra questi un uomo che, all’improvviso, ha accusato un malore. Subito soccorso dai sanitari del 118 presenti in piazza, è stato trasportato in ospedale in condizioni ormai critiche. Purtroppo, secondo le prime informazioni, ha perso la vita poco dopo l’arrivo. Ancora in corso le indagini per comprendere le cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile è quella dell’infarto.