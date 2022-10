Piazza Duomo, la protesta degli studenti: bruciate le foto di Meloni e Draghi

«Siamo una generazione queer e transfemminista, siamo per la pace e il disarmo». Così si sente dai megafoni dei ragazzi. Infatti, questa mattina è partita la protesta degli studenti in Piazza Duomo, a Milano. Durante la manifestazione, sarebbero state bruciate delle foto di Meloni e di Draghi. I ragazzi chiedono la fine del percorso di alternanza scuola lavoro.

Giorgia Meloni, foto incendiate in protesta studenti

«Siamo una generazione meticcia, antirazzista, ci opponiamo a questo governo che chiude i confini perché vogliamo libertà di migrare e diritti per tutti» spiegano gli studenti dai megafoni. I ragazzi hanno anche ricordato Giuseppe Lenoci, Lorenzo Parelli, e Giuliano De Seta. I giovani sono morti proprio sul lavoro, durante il periodo di alternanza. In più, i ragazzi hanno protestato sia contro il vecchio Governo, quello presieduto da Mario Draghi, sia quello che si sta avviando con Giorgia Meloni.

«Pensiamo che la scuola debba essere un luogo di formazione per il nostro futuro, non per l’inserimento in un mondo del lavoro sempre più precario e sfruttato» spiega un coordinatore dei Collettivi studenteschi di Milano e provincia.

Anche la foto di Draghi tra quelle bruciate

«Sicuramente il governo Meloni non farà nulla di nuovo rispetto a quanto fatto negli ultimi trent’anni: altri tagli e un’ulteriore aziendalizzazione della scuola. Noi ci aspettiamo questo e ci opponiamo» ha concluso il giovane. Non sarebbero stati presenti solo esponenti politici italiani nelle foto. Infatti, alcuni hanno manifestato con le foto della Regina Elisabetta II scomparsa recentemente, con Bonomi, Zelensky, Letta, Salvini, Biden e Xi Jinping.

Questi esponenti politici sarebbero stati rappresentati in foto con una X rossa. I giovani temono altri tagli e non vedono di buon occhio né la guerra in Ucraina, né l’alternanza scuola lavoro. In più, avrebbero dei dubbi sulle novità che il governo Meloni – non ancora formato – potrebbe introdurre.