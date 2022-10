Pianura Padana avvolta da nebbia e smog: la foto dal satellite Copernicus

«(…) l’attuale alta pressione atmosferica provoca la stagnazione delle masse d’aria, l’accumulo di umidità e smog negli strati più bassi dell’atmosfera e conseguentemente un deterioramento della qualità dell’aria in loco». Così gli scienziati della sonda europea Copernicus spiegano la foto appena pubblicata da satellite che vede la Pianura Padana invasa dallo smog e dall’inquinamento. Secondo gli esperti, l’indice in questa zona d’Italia è tra i 50 e i 140: troppo alto per considerare l’aria sana.

Pianura Padana piena di smog: lo dice Copernicus

Quanto avviene è anche «segno dell’arrivo della stagione autunnale». Infatti, queste prime fasi autunnali hanno creato un meteo abbastanza stabile, che non ha permesso all’aria di rigenerarsi, come invece avviene con le piogge. Tutto questo sta, però, per cambiare. Le previsioni meteo in questa zona prevedono pioggia nel weekend. In questo modo, si riesce a ottenere un ricambio nel flusso di aria che evita l’accumularsi dello smog e dell’inquinamento nella stessa zona, ma il sollievo è solo temporaneo.

Infatti, le immagini pubblicate dal satellite mostrano una Pianura Padana che è invasa dallo smog e che, per questo, appare quasi invisibile. L’immagine è riscontrabile direttamente sul sito ufficiale del progetto. Infatti, il progetto è partito per volontà dell’Unione Europea per avere dei dati sui cambiamenti climatici sul Pianeta, con particolare attenzione per i territori dei Paesi membri, che ora stanno affrontando anche la crisi energetica.

Pianura Padana, inquinata per le foto

Non è la prima volta che la Pianura Padana si presenta in questo modo. Già nel 2019, a giugno, la stessa sonda Copernicus aveva trovato ossidi di azoto, e in particolare l’NO2, nell’atmosfera del territorio nel Nord Italia. La notizia desta preoccupazione, perché non è possibile ridurre le emissioni a zero in quella zona produttiva.

In più, anche eliminando del tutto le attività produttive, quanto immesso nell’ambiente ormai non può tornare indietro. La rivoluzione energetica passa anche dalle foto da satellite.