Pianta carnivora, scoperta nel Borneo una specie che cattura le prede nel sottosuolo

Nuova scoperta nel mondo vegetale. Un team di ricerca della Repubblica ceca ha infatti identificato nel Borneo una specie ancora ignota di pianta carnivora con una singolare caratteristica. A differenza di gran parte dei suoi simili, è in grado di catturare le prede nel sottosuolo. Si ciba prettamente di vermi, larve e coleotteri, ma anche di piccoli roditori. Esemplare molto raro, potrebbe aiutare a comprendere meglio la biodiversità dell’area, fra le più ricche al mondo e minacciata dall’agricoltura intensiva.

#Nepenthes pudica is a unique #NewSpecies of #carnivorousplant: it is the first pitcher #plant known to produce functional underground traps! We published its discovery last week: https://t.co/eT21GgSIPjhttps://t.co/YJVR97gIBs — PhytoKeys (@PhytoKeys) June 29, 2022

La pianta carnivora cattura le prede con una serie di trappole nel sottosuolo

La scoperta, pubblicata sulla rivista PhytoKeys, è opera di alcuni scienziati della Palacký University di Olomuc, in Repubblica Ceca. Il primo avvistamento risale già al 2012 quando, sotto la guida del dottor Martin Dančák, gli esperti stavano analizzando alcune zone del Kalimantan settentrionale sull’isola del Borneo. Allora si imbatterono in strane piante carnivore le cui foglie sembravano spuntare dal terreno. Nuove indagini hanno oggi rivelato come non si tratti di germogli sporgenti, ma di un nuovo esemplare. Nepenthes pudica, questo il nome della specie, presenta foglie modificate, note anche come brocche o più gergalmente trappole, lunghe fino a 11 centimetri. Posizionate nel sottosuolo, sono in grado di catturare le ignare prede di cui la pianta si ciba per sopravvivere. I germogli più piccoli si presentano di colore biancastro poiché privi di clorofilla, mentre le foglie adulte hanno un aspetto rossastro e marrone.

«Vivendo sotto terra, queste foglie intrappolano formiche, acari e coleotteri», ha dichiarato Dančák in un comunicato stampa. In rari casi però le brocche sotterranee sono talmente grandi da poter catturare anche piccoli roditori che si avventurano nelle loro tane. Michal Bolos, ricercatore a Bristol, ha detto a Science Alert che agendo a livello sotterraneo, la specie potrebbe sfruttare a suo vantaggio l’umidità. Sebbene altre tre specie di piante carnivore siano in grado di intrappolare prede sotto terra, si tratta sempre di minuscoli organismi. La Nepenthes pudica è dunque l’unica al mondo in grado di cibarsi nel sottosuolo di animali più grandi. «Abbiamo trovato vari organismi all’interno delle brocche fra cui larve di zanzara e una specie di verme ancora ignota», ha detto alla Cnn Václav Čermák dell’Università Mendel di Brno.

Una scoperta fondamentale per tutelare la biodiversità nel Borneo

Come riporta la Cnn, il Borneo vanta uno fra gli hotsport di biodiversità più importanti al mondo. Per questo motivo la scoperta potrebbe ricoprire un ruolo cruciale per la conservazione della natura su vasta scala. «Speriamo che ciò possa aiutare a proteggere le foreste pluviali della regione», ha detto Wewin Tjiasmanto, membro del gruppo indonesiano Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah a Surabaya. Obiettivo principale è infatti contrastare o almeno rallentare la conversione dei boschi in piantagioni di palma da olio. La scoperta infatti sottolinea come, sia in campo animale sia vegetale, gran parte dell’ecosistema resti ancora ignoto.