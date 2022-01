Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cosa consiste

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è il documento che il governo italiano ha stilato per esporre alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next generation Eu. Ecco in cosa consiste.

Piano nazionale di ripresa e resilienza: cosa è

Il Pnrr, che è stato recentemente approvato dalla commissione, riporta quali progetti l’Italia intende realizzare con i fondi comunitari. Nello specifico, il piano è stato stilato seguendo delle linee guida emanate dalla commissione europea e si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. I progetti di investimento sono poi raggruppati in 16 componenti, a loro volta racchiuse in 6 missioni:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e inclusione; Salute.

Il governo tramite una relazione del centro studi del parlamento, ha stimato l’impatto del Pnrr sull’economia italiana. Quest’ultima dovrebbe godere di una crescita dello 0,8%, portando il tasso di crescita potenziale nell’anno finale del piano all’1,4%.

Le riforme per la modernizzazione del Paese

Il Pnrr contiene anche una serie di riforme che il governo intende adottare per modernizzare il paese. Tale parte del progetto era molto importante per l’ottenimento dei finanziamenti. Nello specifico, il documento distingue 4 diverse tipologie di riforme:

orizzontali o di contesto: misure d’interesse generale;

abilitanti: interventi funzionali a garantire l’attuazione del piano;

settoriali: riferite a singole missioni o comunque ad ambiti specifici;

concorrenti: non strettamente collegate con l’attuazione del piano ma comunque necessarie per la modernizzazione del paese (come la riforma del sistema fiscale o quella degli ammortizzatori sociali).

Ogniparte coinvolta nel piano dovrà mettere in campo gli interventi e le riforme di propria competenza. La struttura di coordinamento per il monitoraggio e il controllo dell’attuazione verrà istituita al Ministero dell’Economia, che si occuperà inoltre del contatto con la Commissione Europea.

I fondi stanziati per il Pnrr

Ammontano a 235,12 miliardi di euro le risorse che saranno gestite dall’Italia nell’ambito del Pnrr. La quota di risorse più cospica è assegnata alla missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) del piano che riceverà poco meno di 60 miliardi di euro. Alla missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) spettano invece circa 40,7 miliardi, mentre alla missione 4 (istruzione e ricerca) quasi 31 miliardi. Circa 25 miliardi alle infrastrutture, quasi 20 per coesione e inclusione e circa 15 per la salute.