Piacere, sono un po’ incinta stasera su Rai2: trama, cast e curiosità del film con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin sono protagonisti di Piacere, sono un po’ incinta, commedia romantica di Alan Poul del 2010 in onda stasera 19 aprile alle 21,20 su Rai2. La trama ruota attorno a una donna che, ormai stanca delle delusioni amorose ma determinata nel diventare madre, decide di far tutto da sé e ricorrere all’inseminazione artificiale. Proprio quel giorno però incontra un uomo destinato a cambiarle la vita. Nel cast anche Melissa McCarthy e Tom Bosley. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Piacere, sono un po’ incinta, trama e cast del film stasera 19 aprile 2022 su Rai2

La storia di Piacere, sono un po’ incinta vede protagonista Zoe (Jennifer Lopez), donna che vive una vita piena di soddisfazioni lavorative e che si circonda di ottimi amici. Giunta ormai sulla soglia dei 40 anni, però, non ha ancora trovato l’uomo giusto e si rende conto che il principe azzurro, forse, non esiste. Nonostante ciò, coltiva dentro di sé il desiderio di dare alla luce un bambino, pertanto prende appuntamento da un medico per la fecondazione artificiale. Per caso, tuttavia, pochi minuti dopo essersi sottoposta alla procedura incontra Stan (Alex O’Loughlin) ed è amore a prima vista.

Zoe decide di nascondere i primi segni della gravidanza, sperando così di portare avanti il rapporto, ma la sua azione diventa una commedia piena di gaffe e strafalcioni. Quando, in preda all’agitazione, la donna rivela la sua reale situazione, Stan inizia a pensare al suo futuro e si dice disposto a diventare padre. L’idillio non è però destinato a durare, perché presto i due si rendono conto di non conoscersi per niente e, con l’arrivo della nascita, l’entusiasmo sembra frenare.

Piacere, sono un po’ incinta, 5 curiosità sul film stasera 19 aprile 2022 su Rai2

Piacere, sono un po’ incinta, l’ultima interpretazione di Tom Bosley

Nel cast del film è presente anche Tom Bosley, volto del signor Cunningham di Happy Days. La star americana recita qui la sua ultima performance davanti alla cinepresa, dato che morì il 19 ottobre 2010 all’età di 83 anni.

Piacere, sono un po’ incinta, i riferimenti al vero marito di Jennifer Lopez

In alcune scene del film è possibile vedere dei graffiti scritti sulle pareti di un edificio. Si tratta di messaggi d’amore raffiguranti le lettere MA + JL all’interno di un cuore. Il riferimento è all’attrice protagonista, Jennifer Lopez, e al suo allora vero marito Marc Anthony. La popstar ha poi divorziato nel 2011, un anno dopo l’uscita del film.

Piacere, sono un po’ incinta, la scelta di Jennifer Lopez

Come dichiarato durante la promozione del film, Jennifer Lopez ha accettato la parte poiché aveva appena concluso la gravidanza dei suoi gemelli, Emme e Max, avuti dall’allora marito Marc Anthony. Curiosamente, anche la sceneggiatrice del film, Kate Angelo, aveva appena partorito e le due hanno potuto condividere sul set le loro esperienze.

Piacere, sono un po’ incinta, l’addestratore di Dog Whisperer

La protagonista del film, Zoe, gestisce un negozio per animali e molto spesso ospita esperti o addestratori per entrare in contatto con la clientela. In una scena è presente un dog trainer, nei cui panni recita Cesar Millan, vera star della televisione americana. Si tratta infatti del noto volto di Dog Whisperer – Uno psicologo da cani, celebre reality show statunitense.

Piacere, sono un po’ incinta, i risultati al botteghino

Realizzato con un budget di appena 35 milioni di dollari, il film è stato un successo al box office tanto da totalizzare circa 90 milioni di incasso. Si tratta di uno dei migliori risultati per Jennifer Lopez, che non ha mai partecipato a un film capace di sfondare quota 100 milioni di dollari pur essendo l’attrice latina più pagata nella storia di Hollywood.