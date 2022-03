Piacere, sono un po’ incinta, stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità sul film

Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin sono i protagonisti di Piacere, sono un po’ incinta in onda questa sera, martedì 29 marzo 2022 alle 21.20 su Rai 2. Diretta da Alan Poul e uscita nelle sale nel 2010, la commedia racconta la storia di una donna che, stanca delle delusioni amorose, decide di realizzare da sola uno dei suoi sogni: quello di diventare madre.

Piacere, sono un po’ incinta: cosa sapere sul film in onda stasera alle 21.20 su Rai 2

Piacere, sono un po’ incinta: la trama

Zoe ha una vita piena di soddisfazioni, tanti amici, un buon lavoro e un rapporto idilliaco con la nonna che l’ha cresciuta. Tuttavia, l’avvicinarsi dei quarant’anni la turba: non ha ancora trovato un principe azzurro e sente che realizzare questo desiderio rischia di diventare sempre più impossibile. Decide, quindi, di provare a concretizzare un’altra priorità: diventare mamma e avere una famiglia, prendendo appuntamento con un medico per iniziare la fecondazione artificiale. Solo pochi istanti dopo la procedura medica, per puro caso, la ragazza incontra Stan e capisce, sin dal primo sguardo, che potrebbe essere la persona giusta. Nel tentativo di portare avanti questo rapporto in progress, nascondendo la gravidanza, la situazione si trasforma in un caos via via sempre più ingestibile, che mette in confusione l’uomo.

Quando, in preda all’agitazione, Zoe gli spiega le reali motivazioni dei suoi comportamenti incomprensibili, Stan riflette sul suo futuro e, deciso a lanciarsi, accetta di condividere con lei quest’insolita quanto emozionante avventura. Il loro corteggiamento procede a ritroso e in ordine completamente sparso e sarà proprio questo a portarli a realizzare di non conoscersi affatto: tra tempeste ormonali e preparativi alla nascita, la scadenza dei nove mesi incombe ed è tempo di ponderare ogni decisione e frenare gli entusiasmi. Chiunque può innamorarsi, sposarsi e avere un bambino ma procedere all’inverso potrebbe essere la prova della loro incompatibilità o aiutarli a dimostrare a tutti quanto siano fatti l’uno per l’altra.

Piacere, sono un po’ incinta: il cast

Accanto a Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin nei panni di Zoe e Stan, nel cast troviamo anche Eric Christian Olsen (Clive), Michaela Watkins (Mona), Linda Lavin (Nana), Danneel Harris (Olivia), Noureen DeWulf (Daphne), Melissa McCarthy (Carol), Tom Bosley (Arthur), Adam Rose (Louie), Carlease Burke (Tabitha) e Robert Klein (dottor Scott Harris).

Piacere, sono un po’ incinta: cinque curiosità sulla pellicola

1) Piacere, sono un po’ incinta: Jennifer Lopez, campionessa di romcom

Piacere, sono un po’ incinta non era, ovviamente, la prima volta sul grande schermo di JLo. Si tratta, infatti, del suo 23esimo lungometraggio, ennesimo tassello di una carriera che vantava già la partecipazione a progetti di successo come Prima o poi mi sposo, Shall We Dance?, Quel mostro di suocera e Il vento del perdono. Oltre che come attrice, per la pellicola si è messa in gioco anche come cantautrice, componendo una canzone della colonna sonora, (What Is) Love?

2) Piacere, sono un po’ incinta: piacevoli coincidenze

Nelle varie interviste del tour promozionale, Jennifer Lopez ha dichiarato di essere stata attratta dalla sceneggiatura perché aveva appena concluso la gravidanza dei suoi gemelli, come anche fresca di parto era la sceneggiatrice Kate Angelo. Le due si sono incontrate casualmente in una classe di aerobica post-parto e, da lì, si sono ritrovate qualche mese dopo sul set.

3) Piacere, sono un po’ incinta: tre pellicole per un tema da stigmatizzare

Nel 2010, sono state ben tre le commedie che si sono proposte di sfatare tutti i pregiudizi sul tema della fecondazione artificiale. Oltre a questa di Poul, la prima in ordine d’uscita, ci sono state anche Due Cuori con Jennifer Aniston e l’acclamatissimo I ragazzi stanno bene.

4) Piacere, sono un po’ incinta: un addestratore vip

Nel film, l’addestratore di cani che tiene la lezione nel negozio di Zoe altro non è che una superstar della tivù americana: Cesar Millan, noto dog trainer del reality Dog Whisperer – Uno psicologo da cani.

5) Piacere, sono un po’ incinta: il placet del pubblico

A fronte di un budget di 35 milioni di dollari, il film ha incassato complessivamente 90 milioni di dollari.