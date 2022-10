Piacenza, sacerdoti accusati di usare i soldi al casinò: sospesi dal vescovo

A Piacenza vengono sospesi dal vescovo alcuni sacerdoti perché sotto accusa di aver sperperato denaro in un casinò. A quanto pare, il furto commesso nella parrocchia di San Benedetto Abate è stato effettuato approfittando di un blackout «casuale», per questo si sospettano i sacerdoti.

Il furto dei sacerdoti che probabilmente usavano i soldi al casinò

Nuovo colpo di scena nel caso del furto della parrocchia di San Benedetto Abate. Infatti, i due sacerdoti storici della parrocchia sono stati sospesi dal vescovo. Questo perché principali sospettati del furto sono don Giovanni Braglia e don Dariusz Mikoda, già sospesi dalla curia per sospetti. Ci sono varie ipotesi che riguardano il crimine. La più gettonata racconta che la porta della chiesa sia stata chiusa con un lucchetto quindi ci sarebbe furto con scasso. Invece, altri hanno ’suggerito’ che i due parroci abbiano avuto via libera per il denaro grazie all’aiuto di terzi e che abbiano successivamente sperperato i soldi al casinò, accusa smentita dall’avvocato che li difende.

Tuttavia, nelle ultime ore il sacerdote è andato dai carabinieri a sporgere denuncia raccontando di aver trovato nel corridoio che ospita gli uffici parrocchiali, intorno alle 9 di mattina, due armadietti forzati: erano chiusi con catene e lucchetti e inoltre si era reso conto di un’avaria del sistema di videosorveglianza esterno, una circostanza particolarmente favorevole per i ladri.

Le dichiarazioni dell’avvocato

Le dichiarazioni dell’avvocato dei due sacerdoti sono chiare. L’avvocato Roberto Perghem ha dichiarato: «L’accaduto ci lascia veramente esterrefatti perché normalmente si può temere un furto di pianete , calici o altre cose preziose contenute nella sacrestia, o addirittura un furto sacrilego di ostie consacrate, ma il fatto che vengano addirittura divelti lucchetti e catene che chiudono armadietti dove erano contenuti effetti personali, carte e documenti di don Dariusz lascia senza parole».

L’avvocato poi continua dicendo: «Il fatto che il giorno prima siano state disconnesse tutte le telecamere di videosorveglianza esterna non permette di vedere chi poteva entrare e uscire da questo corridoio di accesso agli uffici parrocchiali. Anche di questo ci diciamo esterrefatti».