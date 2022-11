Piacenza, operaia morta schiacciata in una vetreria: aveva 50 anni

Tragico incidente a Piacenza, un’altra morte sul lavoro per l’Italia precisamente nella località di Borgonovo Val Tidone. Infatti, un’operaia di 50 anni è morta schiacciata in una vetreria, una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

La ricostruzione dell’incidente nella vetreria

Una donna di 50 anni ha perso la vita nella notte tra domenica 6 novembre e lunedì 7 novembre mentre svolgeva il suo turno di lavoro in una vetreria di Borgonovo Val Tidone, nella provincia di Piacenza. I carabinieri stanno ancora indagando per comprendere la dinamica di quanto è accaduto. Secondo le prime ricostruzioni la lavoratrice sarebbe rimasta incastrata tra un nastro trasportatore e un macchinario per trasportare i bancali. La donna sarebbe morta sul colpo per il forte trauma da schiacciamento.

La ricostruzione non lascia dubbi e gli inquirenti hanno etichettato per ora la vicenda come un incidente finito in tragedia. Come da protocollo è stata programmata l’autopsia, che verrà effettuata nella mattinata di lunedì 7 novembre, per confermare l’incidente e identificare eventuali responsabilità personali o a carico dell’azienda. A questo proposito, il medico legale ha svolto una prima analisi all’interno della vetreria di Piacenza.

Inutili i soccorsi per salvare la donna

L’incidente a Piacenza è avvenuto poco prima delle 3 mentre la donna svolgeva il turno notturno. L’operaia stava lavorando quando si è ritrovata incastrata tra il nastro mobile che trasporta il vetro e un macchinario porta bancali. Nessuno ha assistito alla scena dell’incidente sul lavoro che è costato la vita alla 50enne. Quando i colleghi hanno capito il problema hanno subito chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti i medici del 118, con un’ambulanza della Pubblica Val Tidone e un’auto medica proveniente dal poco distante comune di Castel San Giovanni.

Inutili tutti i tentativi di rianimare la donna. Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco, oltre a quella dei Carabinieri. Le autorità hanno avviato le indagini di rito, ponendo sotto sequestro i macchinari coinvolti nello schiacciamento della donna.