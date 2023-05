Philip Morris Italia, cambio ai vertici: i nuovi ruoli di Marco Hannappel e Daniel Cuevas

Philip Morris Italia ha annunciato oggi un nuovo cambio nella struttura organizzativa dell’affiliata: Marco Hannappel, recentemente nominato Presidente dell’area Europa sud-occidentale, oltre al nuovo ruolo manterrà la carica di Presidente e Amministratore Delegato dell’affiliata italiana. Daniel Cuevas, recentemente nominato Managing Director di Philip Morris Italia dopo un’esperienza biennale alla guida dell’affiliata Rumena, acquisirà invece il ruolo di Managing Director di Spagna, Portogallo, Isole Canarie e Andorra, rientrando nel suo Paese d’origine dal quale nel 2000 aveva iniziato la propria carriera in PMI. Entrambe le nomine saranno operative a partire dal 1° giugno 2023.

Hannapel è entrato in Philip Morris Italia nel 2019 e, sotto la sua guida, l’affiliata italiana ha ottenuto risultati di crescita solidi attraverso investimenti in tutto il Paese in agricoltura, industria e servizi, stimolando lo sviluppo di una filiera integrata Made in Italy che coinvolge oltre 38.000 persone. Ha rafforzato il polo produttivo di Crespellano (BO) con un piano triennale di investimenti industriali pari a circa 600 milioni e investimenti in formazione con la costruzione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, ossia il nuovo centro di alta formazione e sviluppo delle competenze legate ad Industria 4.0 dedicato ai dipendenti di Philip Morris e della sua filiera, ma anche agli attori dei territori nei quali l’azienda opera, fornendo un significativo contributo al progresso del Paese.

Ha poi lavorato per dare sostenibilità di lungo periodo alla filiera agricola, rafforzando la partnership con Coldiretti attraverso accordi pluriennali sottoscritti regolarmente anche con il Ministero delle Politiche Agricole che hanno portato a investimenti di oltre 100 milioni di euro ogni anno sulla filiera agricola del tabacco. Dal lato dei servizi, si sono susseguiti tre importanti investimenti, due dei quali nel sud del Paese, con l’apertura dei Digital Information Service Centers in Puglia, Campania e Umbria per decine di milioni di euro e circa 500 posti di lavoro creati complessivamente.

La sua conferma si inserisce dunque nel solco degli eccellenti risultati ottenuti sin dalla sua prima nomina, testimoniati anche dalla rapida conversione del business verso i prodotti senza combustione e dalla sempre maggiore centralità della filiera italiana nel processo di trasformazione globale di Philip Morris International (PMI) verso un futuro senza fumo. Hannappel porterà avanti le sfide strategiche di business dell’azienda su scala nazionale e internazionale grazie all’allargamento delle sue responsabilità all’Europa Sud-Occidentale.

Daniel Cuevas ha iniziato la sua carriera professionale in Philip Morris nel 2000 in Spagna, ricoprendo in seguito diversi ruoli manageriali a livello internazionale, soprattutto in ambito commerciale. Prima di assumere il ruolo di Amministratore delegato della Romania nel febbraio 2021, ha contribuito in maniera determinante alla trasformazione dell’affiliata italiana, guidando la transizione del business verso un approccio sempre più orientato al consumatore. Nel successivo ruolo di Ad in Romania, ha ottenuto importanti risultati verso la conversione dei fumatori adulti del Paese ai prodotti senza combustione.

Il suo focus strategico sulla penisola iberica consentirà all’azienda di accelerare, anche in quell’area geografica, la transizione verso un business model focalizzato su innovazione e tecnologia – un modello che lo stesso Cuevas aveva contribuito a realizzare in Italia in qualità di Direttore Commerciale negli anni precedenti alla sua nomina come MD in Philip Morris Romania. Nel suo nuovo ruolo continuerà a riportare a Marco Hannappel.