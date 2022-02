Crisi Ucraina: chi è Philip Crowther, il giornalista di Ap che parla sei lingue

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e lussemburghese. Sono le sei lingue parlate fluentemente da Philip Crowther, giornalista televisivo e radiofonico con sede a Washington DC. Crowther è International Affiliate Reporter per l’Associated Press e le sue cronache multilingue sulla crisi ucraina stanno spopolando in Twitter.

Crowther è tra i corrispondenti della Casa Bianca

Crowther si occupa di diplomazia, politica estera, politica e attualità degli Stati Uniti e firma reportage da tutto il mondo. È stato presidente del gruppo della stampa estera della Casa Bianca durante Donald Trump ed è attualmente membro dei corrispondenti della Casa Bianca. A Washington ha coperto oltre alla presidenza Trump quella Obama.

Dai vertici mondiali agli incendi in Brasile: le dirette di Crowther dal mondo

Philip Crowther è entrato a far parte del Global Media Services di AP a marzo 2019 e da allora ha seguito i principali eventi in tutto il mondo. Dal vertice del G20 in Giappone al vertice del G7 nel Regno Unito, fino ai Giochi Olimpici di Tokyo. In Sudamerica ha seguito il tentativo di colpo di stato in Venezuela, gli incendi in Brasile e le conseguenze dell’uragano Dorian alle Bahamas. Negli Stati Uniti, invece, il reporter ha raccontato i dibattiti del Partito Democratico, quelli della campagna elettorale per le Presidenziali e i raduni dei supporter di Trump in tutto il Paese. Con le sue dirette Crowther raggiunge ogni continente e un pubblico vastissimo.

Crowther è nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca

Prima di trasferirsi a Washington nel 2011, Crowther ha lavorato come conduttore per France 24 a Parigi, coprendo eventi in Ghana, Angola, Sud Africa, Germania, Regno Unito e la rivoluzione in Libia. Si è laureato in spagnolo presso il King’s College di Londra e ha un master in giornalismo televisivo presso il London College of Communication (University of the Arts, Londra). È nato in Lussemburgo da padre inglese e madre tedesca. È dunque madrelingua inglese, tedesco e lussemburghese e parla correntemente francese, spagnolo e portoghese.