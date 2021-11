Cos’è il Pfizergate sulle presunte irregolarità di una società che ha svolto i trial per Pfizer

Un articolo apparso sul British Medical Journal il 2 novembre dal titolo: “Un ricercatore denuncia problemi di integrità dei dati nei trial del vaccino Pfizer” ha dato nuova linfa al popolo No Vax. Scatenando sui social il #Pfizergate. Il pezzo, firmato dal giornalista investigativo Paul D Thacker, riporta di mancanze, errori e presunte falsificazioni durante i trial clinici del vaccino Pfizer nel centro di ricerca texano Vantavia, una delle 153 società coinvolte nello studio dalla multinazionale. A lanciare le accuse, supportate da prove video e audio, è Brook Jackson, ex direttrice regionale del Ventavia Research Group che aveva denunciato il tutto alla Food and Drug Administration prima di essere licenziata dalla Vantavia.

NEW: Our latest investigation hears from a whistleblower engaged in Pfizer’s pivotal covid-19 vaccine trial. Her evidence raises serious questions about data integrity and regulatory oversight https://t.co/Ho99hQhwRM — The BMJ (@bmj_latest) November 2, 2021

Pfizergate: i presunti errori commessi da Vantavia

Jackson, che ha lavorato ai test del vaccino Pfizer/BioNTech, ha raccontato di aver assistito a molti ‘errori’, tra i quali problemi di etichettatura che hanno compromesso il sistema di valutazione in ‘doppio cieco‘. Non solo, la società texana avrebbe impiegato vaccinatori non adeguatamente formati ed è stata lenta nel seguire gli eventi avversi riportati nello studio cardine di fase III di Pfizer. A supporto delle sue accuse, Jackson ha fornito al Bmj una serie di documenti, foto, registrazioni audio ed e-mail.

La denuncia di Jackson alla Fda

In una email inviata il 25 settembre 2020 alla Fda Jackson aveva evidenziato varie mancanze tra cui ritardi sulle tabelle di marcia e nella segnalazione di avventi avversi, nessun monitoraggio da parte dello staff sui pazienti che avevano appena ricevuto la dose, un errato smaltimento delle siringhe utilizzate. Non solo: i vaccini non sarebbero stati sempre conservati a temperatura corretta e chi tra i dipendenti faceva notare gli errori e gli scostamenti dai protocolli veniva preso di mira dall’azienda. La Fda ha ringraziato Jackson e pochi giorni dopo l’ha contattata. Poi nulla. Ad agosto 2021 l’agenzia federale ha pubblicato un estratto delle indagini svolte su Pfizer e su nove dei 153 centri che avevano partecipato ai trial clinici senza riscontrare alcuna anomalia. Ventavia però non era tra questi.