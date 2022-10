Pfizer sotto indagine in Italia: sospetti su 1,2 miliardi di profitti nascosti

Il gigante farmaceutico Pfizer, uno dei primi ad aver sviluppato i vaccini contro il Covid, è sotto indagine in Italia per evasione fiscale. L’inchiesta nascerebbe da un’operazione effettuata tra il 2017 e il 2019, prima dunque dello scoppio della pandemia, volta, secondo l’accusa, a nascondere al fisco profitti per oltre un miliardo di euro.

Pfizer sotto indagine in Italia

Secondo quanto riferito da Bloomberg, che ha riportato la notizia, l’azienda avrebbe deciso di non distribuire dividendi nei tre anni oggetto dell’inchiesta per evitare che quei soldi fossero tassati come avrebbero dovuto in Italia. Si tratta in particolare di 1,2 miliardi di utile che sarebbero stati distribuiti su due società estere: Pfizer Production LLC e Pfizer Manufacturing LLC con sede nel Delaware. L’indagine è nata da un lavoro a campione che la Guardia di Finanza, insieme all’Agenzia dell’Entrate, sta effettuando sulle grandi multinazionali proprio per evitare queste operazioni infragruppo tra l’Italia e le sedi estere, per lo più paradisi fiscali.

La verifica fiscale è ancora in corso e il suo esito non è ancora definito. Il fascicolo è infatti attualmente all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e, verosimilmente, un’informativa finirà anche alla Procura di Roma per decidere come procedere. É possibile che si arrivi, come già accaduto a Milano con alcuni colossi del lusso e della moda, ad una transazione qualora l’azienda ammetta alcuni errori nei pagamenti.

Pfizer disponibile a collaborare

Dal canto suo, il portavoce della multinazionale Pam Eisele ha dichiarato che «Pfizer rispetta le leggi fiscali e i regolamenti italiani» e che si tratta di «accertamenti di routine» sui quali l’azienda è pronta a collaborare.

Il tema dell’evasione sarà cruciale nell’agenda politica dei prossimi mesi, tanto più che uno degli obiettivi del PNRR è quello di erodere la distanza tra le tasse dovute e quelle incassate portandola dal 18,5% del 2019 al 15,8% entro il 2024. Per quanto il problema sussista ancora, gli ultimi dati sono incoraggianti: per la prima volta, l’evasione in Italia è scesa sotto i 100 miliardi (99,5).