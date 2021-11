La pillola anti-Covid Pfizer sarebbe efficace all’89% contro rischio di morte o ricovero

Pfizer ha presentato la pillola antivirale sperimentale anti-Covid. Secondo quanto riferito dalla multinazionale statunitense il nuovo farmaco ridurrebbe dell’89 per cento il rischio di contrarre la malattia in forma grave e quindi sarebbe in grado di abbattere i ricoveri e le morti. La casa farmaceutica ha precisato che la nuova pillola anti-Covid deve essere somministrato con un altro antivirale, il ritonavir.

I risultati di Pfizer sembrano migliori di quelli del molnupiravir della Merck

I risultati presentati da Pfizer sembrerebbero migliori di quelli ottenuti dal molnupiravir della Merck, che ha un’efficacia nella riduzione dei rischi di ricovero e morte del 50 per cento. Ora Pfizer sottoporrà i risultati parziali del trial alla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia governativa statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, per chiedere il via libera all’uso di emergenza del farmaco. Va sottolineato che al momento né per la pillola antivirale Pfizer né per il molnupiravir sono disponibili dati completi. Secondo quanto riporta il New York Times, citando una fonte interna all’amministrazione americana, gli Usa si sono accordati con Pfizer per la fornitura di 1,7 milioni di dosi di trattamento, con un’opzione aggiuntiva pari a 3,3 milioni. La stessa quantità che riceveranno anche da Merck-MSD.

Locatelli: «L’Aifa si è già attivata per poter garantire l’acquisizione di un numero di dosi adeguato di molnupiravir»

In Italia al momento le trattative con le case farmaceutiche sono ancora in corso. «L’Aifa si è già attivata per poter garantire l’acquisizione di un numero di dosi adeguato del farmaco che inibisce la polimerasi virale, in particolare molnupiravir, che è stato approvato nel Regno Unito», ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli in una conferenza stampa con il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Figliuolo. «Il direttore di Aifa Magrini ha già chiesto il dossier per consentire all’Italia di avere a disposizione anche quest’arma terapeutica».

Locatelli insiste sulla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni

Locatelli è poi tornato sulla possibilità di vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni per i quali, ha detto, «va rimarcata l’approvazione della Fda e del Cdc del vaccino di Pfizer BionTech a una dose di un terzo». Una «opportunità di protezione offerta anche a questa fascia d’età, sia per proteggere i bambini da forme assai rare, ma comunque registrabili, che da fenomeni di long Covid, che fornire un adeguato mantenimento della socialità dei percorsi educativi e formativi, sia per ridurre ulteriormente la circolazione virale». Cercando di rallentare al massimo quella che gli esperti dell’Ema hanno già definito la quarta ondata.