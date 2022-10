Petrol Mafie Spa, Lady Petrolio condannata a 13 anni e 2 mesi

Illecita commercializzazione di prodotti petroliferi, riciclaggio, autoriciclaggio, anche per agevolare associazioni di stampo mafioso: queste sono le accuse con cui i Pubblici Ministeri avevano portato a processo Anna Bettozzi. Nota anche come Ana Bettz, la donna era vedova dell’imprenditore nel petrolifero Sergio Di Cesare. La vedova era stata soprannominata Lady Petrolio nell’ambito dell’inchiesta Petrol Mafie Spa.

Lady Petrolio, chi è

La donna, ex cantante, avrebbe agevolato le attività di associazioni di stampo mafioso attraverso l’attività del marito e una serie di azioni di riciclaggio e di autoriciclaggio. Il processo si è svolto con il rito abbrevviato presso il tribunale di Roma. Il giudice per le udienze preliminari ha così condannato la Bettozzi a 13 anni e 2 mesi. Non è l’unica condanna di questo procedimento. Infatti, ci sono altre 8 condanne, che vanno dai 4 anni e 2 mesi ai 9 anni e 4 mesi. Per la donna sono stati disposti 3 anni di libertà vigilata.

Le indagini hanno coinvolto le procure di Catanzaro, Napoli e Reggio Calabria. La donna era stata arrestata nel maggio 2019. Quando l’hanno fermata, la vedova era su una Rolls Royce in direzione Ventimiglia, in quanto diretta al Festival di Cannes. Quando l’avevano fermata, i finanzieri le avevano trovato 300mila euro in contanti. In un albergo di Milano era stati trovati altri contanti, per un importo di 1 milione e 400mila euro. Il denaro è stato poi posto sotto sequestro.

Le indagini

In un’intercettazione, la donna avrebbe detto: «Ah Piè , io dietro c’ho la camorra!». In quel momento, la donna non sapeva di essere intercettata. Con la sua seconda attività, la vedova era riuscita ad aumentare il fatturato della sua società petrolifera da 9 a 370 milioni di euro nel giro di 3 anni.

La società aveva anche cambiato nome. Infatti, si chiamava Max Petroli. Poi, era passata di mano alla figlia con il nome di Made Petrol Italia. Per gli inquirenti, però, a reggere le fila sarebbe stata comunque la Bettozzi.