Sarebbe stato JRR Tolkien in persona a impedire ai Beatles di realizzare un’opera ispirata ai suoi libri. L’autore britannico, padre, tra gli altri de Il signore degli Anelli, nel 1968 si sarebbe opposto a una trasposizione televisiva, probabilmente sotto forma di musical, del romanzo con protagonisti i quattro di Liverpool. A rivelarlo è Peter Jackson, regista premio Oscar per la trasposizione cinematografica dei romanzi di Tolkien, in un’intervista alla Bbc in occasione dell’uscita su Disney+ di The Beatles: Get Back, docuserie sui Fab Four.

Kubrick avrebbe diretto il musical dei Beatles

«Ho interrogato Paul e Ringo a riguardo, anche se quest’ultimo non ricordava molto», ha detto Jackson. «L’idea fu di Denis O’Dell, produttore per Apple Records durante un viaggio in India». Come ha ricordato il regista nel suo racconto, McCartney, Lennon e Harrison rimasero talmente affascinati dalle avventure di Frodo e dell’anello da chiedere il permesso all’autore per una trasposizione televisiva. «A Tolkien non piacque l’idea che un gruppo pop adattasse la sua storia», ha proseguito Jackson, rivelando il rifiuto.

La prima bozza della sceneggiatura avrebbe visto l’impiego di tutti e quattro i ragazzi di Liverpool. McCartney avrebbe interpretato Frodo, mentre a Ringo Starr sarebbero toccati mantello e padelle di Sam Gamgee. George Harrison avrebbe dato vita allo stregone Gandalf, mentre John Lennon si sarebbe calato nelle vesti logore di Gollum. Alla regia Stanley Kubrick, allora fresco produttore di 2001: Odissea nello spazio. «Paul mi ha detto di essere contento di non aver realizzato il progetto, perché altrimenti non avrei dato vita al mio che ha gradito molto», ha proseguito Jackson. «Un musical dei Beatles però sarebbe stato fantastico. Chissà cosa avremmo ascoltato se avessero realizzato 14 o 15 canzoni a tema».

La docuserie di Peter Jackson sui Beatles

Da oggi, 25 novembre, intanto è disponibile su Disney+ la prima parte di The Beatles: Get Back, docuserie che ripercorre la storia dei Fab Four scavando alle origini loro canzoni cult. Domani e dopodomani saranno poi pubblicate anche le altre due parti del progetto. Per realizzarlo, Peter Jackson ha restaurato più di 50 ore di filmati tratti da un documentario del 1970 Let It Be e ha visionato materiale d’archivio risalente alle famose Get Back Sessions nonché alle registrazioni sonore ai Twickenham Studios. Dalle ballate di George Harrison ai duetti con Bob Dylan, passando per la creazione di hit memorabili come Let It Be, Get Back e All you need is Love.

«Per il restauro ho usato tecniche molto simili a quelle impiegate per They Shall Not Grow Old (documentario sulla prima guerra mondiale)», ha detto Jackson alla Bbc. Il regista è stato da sempre fra i pionieri della tecnologia cinematografica grazie alla sua compagnia Weta Digital, di recente venduta per 1,2 miliardi di sterline (poco meno di 1,5 miliardi di euro).

Il Signore degli Anelli, in arrivo una serie tv su Amazon Prime Video

Intanto Amazon sta realizzando una serie tv ambientata nell’universo di JRR Tolkien. Ancora senza nome ufficiale, il progetto arriverà su Prime Video il 2 settembre 2022 e sarà ambientato millenni prima dei film. Si tratterà di un dramma epico con «un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, pronti ad affrontare il male della Terra di Mezzo dopo anni di pace». Con un budget di oltre 450 milioni di dollari, la serie tv su Il Signore degli Anelli sarà il progetto per il piccolo schermo più costoso mai realizzato. La scrittura è affidata agli sceneggiatori de Il Trono di Spade e Chernobyl, mentre alla regia dei primi due episodi ci sarà John Bayona, dietro la macchina da presa di Jurassic World.