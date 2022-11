Perché il ritorno di Peter Gabriel al live nasconde tre buone notizie

Finalmente Peter Gabriel è tornato. In una semplice frase, un incipit didascalico, buono per chi si occupa di SEO, sono in realtà nascoste almeno tre buone notizie, di quelle cui aggrapparsi con la disperazione del naufrago in un’epoca oscura e opaca come questa, tra pandemie, guerre, cambiamenti climatici e un appiattimento culturale che tracima giorno dopo giorno verso l’abisso.

1. Dopo nove anni Peter Gabriel torna a esibirsi dal vivo

La prima notizia è che, in effetti, Peter Gabriel torna a esibirsi dal vivo dopo una pausa lunga nove anni, tanti ne sono passati da che è sceso dal palco del Back To Front Tour, carrozzone imponente che lo ha visto toccare tutto il Pianeta a partire dal 2012 e terminare le esibizioni nel 2014, per celebrare il venticinquennale del suo album So. Una pausa di nove anni che lo ha visto non solo lontano dai live, ma anche dalle pubblicazioni: è del 2011, infatti, il suo ultimo lavoro di studio, New Blood, album che come il precedente Scratch My Back raccoglieva cover da lui interpretate, ma è del 2002 Up, ultimo lavoro di inediti, seguito di US, uscito addirittura 30 anni fa, un lasso di tempo equiparabile a tante ere geologiche, in epoca di streaming e di musica che da liquida è diventata vaporizzata.

2. Inediti e un nuovo disco

E qui arriva la seconda buona notizia, nell’annunciare il suo ritorno dal vivo Peter Gabriel – anima dei primi Genesis certo, ma autore di capolavori assoluti anche in proprio, oltre che agitatore culturale alla guida dell’etichetta Real World Records, prima realtà globalizzata a occuparsi con cura e passione di musica etnica – ha fatto sapere di aver messo da parte una grande quantità di musica nuova, lasciando intendere che col tour coinciderà anche l’uscita di un album, sempre che pubblicare un album oggi abbia ancora senso. Un modo, il suo, di prendersi tutto il tempo del mondo, contravvenendo alle regole, certo, ma soprattutto alle logiche di un mercato che gioca sulla frammentazione e la frammentarietà, lui che in qualche modo è stato il titolare dell’idea del concept album associato all’art rock con quel The Lamb Lies Down on Broadway col quale abbandonerà i Genesis. Figuriamoci se poteva mai far suoi i suggerimenti cinici del Daniel Ek di Spotify, quel consiglio di uscire con un singolo al mese. Un modo per provare a raccontare, si auspica – ma forse dovremmo dire si suppone, una carriera come la sua può ben lasciar supporre qualcosa – per darci una propria visione della china che l’umanità sta prendendo, lui che ha sempre raccontato con uno stile inconfondibile, anche quando giocava con generi diversi quali il pop, il funk, il prog, il mondo nella sua complessità.

Pensiamo a una hit come Don’t Give Up, duetto con Kate Bush, canzone che nel 1986, in piena era thatcheriana cristallizza lo scontro tra il governo inglese e i minatori in sciopero, o il quadro familiare dolente di Come Talk To Me, dedicata al rapporto complicato dall’essere spesso in giro con le figlie Anna-Marie e Melanie, quest’ultima con lui protagonista di una devastante versione dal vivo immortalata nel DVD Secret World Live diretto da sua sorella Anna-Marie. Il filo del telefono di una cabina che invece di avvicinare padre e figlia li allontana ineluttabilmente, un brano che anticipa in maniera quasi profetica la difficoltà di comunicazione che oggi, nell’era dei social, è il pane quotidiano di chiunque.

3. The I/O Tour toccherà l’Italia prima a Verona poi a Milano

Ultima buona notizia, e mai come questa volta si potrebbe parlare di ciliegia sulla torta, o di torna nella torta, perché anche senza ciliegia la torta in questione appare ricca e di ottima fattura, l’I/O The Tour – a Gabriel sono sempre piaciuti i titoli monosillabici, Scratch, Melt, So, Us, Up – toccherà in due tappe l’Italia, il 20 maggio 2023 all’Arena di Verona e il 21 al Mediolanum Forum di Assago, un ritorno importante anche per la penisola, sempre più spesso disertata da artisti internazionali, forse infastiditi da classifiche di vendita, si fa per dire, sempre occupate militarmente da artisti locali. Con lui la band di sempre, Tony Levin al basso, Manu Katché alla batteria, David Rhodes alle chitarre, eccola la ciliegina.

A volte ritornano…per fortuna

A volte ritornano è il titolo di una raccolta di racconti horror di Stephen King, che già nell’introduzione, racconta la paura dei mostri che si nascondono sotto il nostro letto, paura che sappiamo essere infondata, ma non per questo è meno terrorizzante. Ecco, a volte ritornano anche mostri di bravura in grado di rendere il mondo un posto meno spaventoso. Non resta che essere pronti a guardare sotto il letto nel momento giusto.