Sospetto di salmonella nel pesto: ritirato un lotto dal supermercato

Il Ministero della Salute fa ritirare un lotto di pesto per sospetto di salmonella nel prodotto. Non si tratta di un caso isolato, nel recente passato l’Organizzazione Mondiale della Salute fece ritirare alcuni lotti della Ferrero per lo stesso problema di salmonella nel Regno Unito e in Belgio.

Il lotto ritirato di pesto per sospetto di salmonella

Allarme per un lotto di pesto, si sospetta contenga della salmonella e per questo è stato ritirato. Il Ministero della Salute si è attivato subito e ha provveduto a identificare i probabili prodotti contaminati. Infatti sono stati ritirati alcuni barattoli della tipica specialità genovese da molteplici supermercati. La segnalazione riguardante il lotto incriminato, è stata effettuata dal Ministero della Salute che ha pubblicato un avviso sui propri canali per il ritiro del prodotto.

Il prodotto ritirato dal commercio comunicato dal dicastero è il «pesto con basilico genovese dop senz’aglio biologico» e ha il seguente numero di lotto: «pr 01/02/2023». È identificato dal marchio dello stabilimento «It 1184 S CE». Tale lotto è stato ritirato dagli scaffali da tutti i supermercati per l’allarme presenza di «salmonella spp». Il Ministero della Salute invita che chi lo avesse acquistato può riportarlo al supermercato per farlo aggiungere agli altri prodotti ritirati. Ora tocca ai consumatori prestare attenzione e agire con prontezza qualora si dovesse avere in casa un prodotto che appartenga al lotto.

Ancora allarme salmonella dopo quello della cioccolata Ferrero

Ritorna quindi, l’allarme salmonella in Italia. In passato con una comunicazione ufficiale l’Oms aveva pubblicato i dati sui casi di salmonella in Europa legati al consumo di cioccolato. L’allarme era stato lanciato il 27 marzo dal Regno Unito che segnalava la presenza di vari casi di Salmonella enterica serovar Typhimurium in alcuni lotti della Ferrero. Non a caso, anche in Italia alcuni lotti erano stati ritirati.

La salmonellosi è una malattia da non sottovalutare che colpisce l’apparato gastrointestinale ed è causata da batteri di Salmonella, dunque è sempre bene prestare la massima attenzione quando ci sono allarmi di questo genere.