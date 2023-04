Pesto made in Chicago: sequestrate a Genova 7 tonnellate di salsa Giovanni Rana

Al porto di Genova le autorità sanitarie hanno sequestrato ben 7 tonnellate di pesto Giovanni Rana. La ragione? Presunte irregolarità relative alla legge europea sugli alimenti. Infatti, il pesto genovese era stato prodotto a Chicago, negli Stati Uniti, non essendo quindi prodotto al 100% in Italia.

Le 7 tonnellate di pesto sequestrate a Genova

La vicenda del sequestro delle 7 tonnellate di pesto sequestrate a Genova risalirebbe allo scorso 27 gennaio. Come riporta il giornale La Repubblica, in quella data il dirigente sanitario e il direttore dell’Ufficio posto controllo frontaliero avrebbero decretato la «non ammissione nel territorio comunitario» del carico di «Basil pesto – 100% imported italian dop genovese basil» destinato alla vendita in Italia e in altri paesi dell’Unione Europea come Francia e Spagna. Il pesto sequestrato aveva anche marchio Kirkland, da Costco, la nota catena americana dell’hard discount. Proprio ciò avrebbe allarmato le autorità visto che sull’etichetta venivano riportati riferimenti al pesto italiano e genovese mentre il carico proveniva da Chicago, quindi dagli Stati Uniti. Come conseguenza, il pesto Kirkland sarebbe stato «non conforme per controllo identità non soddisfacente ai sensi del regolamento Ue 625/2017».

Il ricorso dei legali Giovanni Rana

I legali dell’azienda Giovanni Rana hanno chiesto il ricorso per questo provvedimento. Nella fattispecie, la difesa legale contesta «la totale genericità dell’addebito»: «Non è dato capire in cosa il controllo non sarebbe stato soddisfacente». I vasetti di pesto sequestrati sarebbero stati realizzati dallo stabilimento di Chicago aperto dal Pastificio Rana nel 2012. Precisamente, il pesto sarebbe stato realizzato a Bartlett Illinois, un sobborgo di Chicago dove ha la sede la Rana Meal Solutions. Gli avvocati dell’azienda hanno fornito anche dettagli sulla catena del freddo e su come il prodotto sia stato surgelato durante tutte le fasi del viaggio. Ad ogni modo, ora saranno i giudici del Tar a decidere se sarà possibile sbloccare il carico oppure no.