Peste suina, a Roma saranno abbattuti mille maiali

Dopo l’individuazione dei primi due casi di peste suina africana in un piccolo allevamento di maiali (otto capi) all’interno del parco dell’Insugherata di Roma, dove era scoppiato il focolaio dai cinghiali, a breve partirà un piano che prevede l’abbattimento di un migliaio di suini presenti nell’area perimetrata. Lo ha annunciato il Commissario straordinario all’emergenza, Angelo Ferrari.

Peste suina, un migliaio di abbattimenti in cinque giorni

«Il piano di abbattimenti adesso prevede un cronoprogramma molto attento. Gli allevamenti di suini presenti nella precedente area infetta verranno tutti abbattuti nel giro di cinque giorni», ha detto Ferrari all’Agi. «Parliamo dell’area infetta metropolitana di Roma, che comprende il raccordo anulare e ancora un spicchio che si prolunga verso il lago di Bracciano. Dobbiamo abbattere velocissimamente tutti i suini presenti nell’area infetta». Il Commissario ha spiegato che le carcasse saranno poi incenerite e non macellate, per evitare che ci siano ulteriori capi infetti nei suini.

Peste suina, l’allarme di Coldiretti

Dopo i primi casi di peste suina nella zona perimetrata rossa di Roma, come evidenzia Coldiretti, sono quasi 50 mila i maiali allevati nel Lazio a rischio a causa di questa malattia virale, di solito letale per questi animali, che però non è trasmissibile agli esseri umani e non rappresenta un problema per la carne in commercio. Secondo Coldiretti è necessaria «l’introduzione di misure di sostegno per il settore suinicolo», in quanto c’è la possibilità «che l’emergenza si allarghi e che siano dichiarate infette le aree ad elevata vocazione produttiva con il conseguente pregiudizio economico che potrebbe discendere per la filiera agroalimentare e l’occupazione in un settore strategico del made in ltaly». A tal proposito è in arrivo il decreto sulla biosicurezza per la gestione degli allevamenti contro la peste suina. «Verrà presentato in Conferenza Stato Regioni, poi sarà subito attivo. È già stato scritto ed è già pronto. L’obiettivo del decreto è poter mettere in sicurezza tutti i nostri allevamenti», ha dichiarato Ferrari.