La peste suina minaccia il nord Italia: cos’è e quali sono i rischi per l’uomo

La notizia della diffusione della peste suina africana nel nord Italia ha generato paura e immediati interventi in varie Regioni. In Liguria e Piemonte sono state vietate caccia, pesca e raccolte di funghi e tartufi, ma anche il trekking, la mountain bike e attività che potrebbero portare a interazioni con i suini. 114 i Comuni coinvolti, di cui 78 piemontesi e 36 liguri. A decretare la misura è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, insieme a quello delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Resta aperta soltanto la caccia al cinghiale, l’animale in cui è stato riscontrato per la prima volta il virus. L’obiettivo è ridurne la popolazione in eccesso e continuare a monitorare sulla presenza del virus. Ma cos’è la peste suina e che pericolo può rappresentare per l’uomo?

Peste suina africana: cos’è

La peste suina africana è una malattia causata da un virus molto contagioso e spesso letale, che attacca suini e cinghiali. La prima notizia importante da sapere è che non si trasmette agli essere umani. A diffondere la peste è il contatto tra animali infetti o le punture di zecche e vettori vari. Altri fattori di contagio possono essere attrezzature o indumenti contaminati, oltre alla somministrazione ai maiali di scarti di cucina o rifiuti alimentari che presentano tracce del virus. Gli animali colpiti hanno spesso febbre, non mangiano e sviluppano difficoltà a respirare o emorragie. Suini e cinghiali che ne vengono colpiti e non subiscono gli effetti letali possono comunque essere contagiosi per circa un anno.

Peste suina, un danno economico per l’uomo

La peste suina africana, come detto, non è trasmissibile agli esseri umani ma riesce comunque a generare ingenti danni. Non dal punto di vista sanitario ma economico. Secondo le stime di Cia-Agricoltori Italiani, le perdite eventuali nell’export nazionale si aggirerebbero sulla cifra di 1,7 miliardi di euro. Confagricoltura ha annunciato nelle score ore che paesi come Svizzera, Kuwait, Cina e Giappone hanno già predisposto misure alle frontiere contro carni e salumi made in Italy. Un danno economico che rischia di aggravarsi ora dopo ora e a cui l’Italia deve far fronte immediatamente.