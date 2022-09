Peskov, telefonata trappola al figlio: «Io in guerra? Risolverò ad altri livelli»

É caos in Russia dopo che il presidente Vladimir Putin ha annunciato una mobilitazione parziale chiamando alle armi nuovi riservisti da arruolare nella guerra in Ucraina. Un annuncio a seguito del quale il traffico aereo è andato in tilt, con i voli da Mosca esauriti in pochi minuti, molti uomini hanno tentato di fuggire oltrepassando il confine con la Finlandia e molti altri sono scesi in piazza a manifestare, con centinaia di arresti conseguenti. A questo si aggiunge che un attivista del team dell’oppositore Alexey Navalny ha iniziato a chiamare alcuni figli dei funzionari e deputati più vicini al leader russo spacciandosi per impiegato dell’ufficio leva; le risposte ricevute lasciano intendere che, forse, la mobilitazione non è valida proprio per tutti.

Telefonata trappola al figlio di Peskov

Tra i destinatari della telefonata trappola c’è stato il figlio del portavoce del Cremlino Nikolai Peskov. Dmitry Nizovtsev, membro della ong Anti-corruption Foundation, l’ha chiamato fingendosi un lavoratore dell’ufficio militare di registrazione e arruolamento chiedendogli di presentarsi alla visita medica di rito prevista prima di scendere in campo. In passato, il ragazzo ha prestato il proprio servizio nelle RVSN RF, le Forze missilistiche strategiche della Federazione Russa (un corpo militare indipendente dalle Forze armate di Mosca e specializzato nell’impiego di sistemi d’arma nucleari).

Questa la risposta ricevuta: «Risolverò la questione ad un livello diverso». Nel corso della conversazione, il giovane classe 1990 ha aggiunto di non aver ancora dato il suo consenso ad arruolarsi come volontario: «Ho bisogno di capire in generale cosa sta succedendo e quali diritti ho. Non ho problemi a difendere la mia patria, ma necessito di capire la ragione del mio essere chiamato: farò quello che mi verrà detto». Se Putin dirà che deve andarci, ha concluso, ci andrà, però «non dovrei essere presente nella lista».

Chiamato anche il figlio di Mishustin

Peskov Junior non è stato l’unico ad essere contattato da Nizovtsev. Quest’ultimo ha infatti telefonato anche ad Alexei Mishustin, figlio del primo ministro Mikhail Mishustin, ottenendo una risposta simile: «Non ho ancora ancora intenzione di presentarsi al fronte».