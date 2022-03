Dal pesce Wolverine all’anguilla cieca, le 200 nuove specie d’acqua dolce

Il mondo animale continua a stupire. Il report New Species 2021 di Shoal, organizzazione per la conservazione della biodiversità, ha confermato la scoperta di ben 212 nuovi pesci di acqua dolce, scoperti in laghi e fiumi di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. «È affascinante poter descrivere così tante nuove razze in un anno», ha detto al Guardian Harmony Patricio, responsabile del programma conservazione di Shoal. «Un numero ancor più sorprendente se pensiamo che stiamo parlando di vertebrati». Gli scienziati hanno affermato che, in base alle conoscenze attuali, potrebbero esserci centinaia di specie d’acqua dolce ancora ignote o poco documentate. «Inoltre, molti pesci hanno tratti inaspettati e unici».

LEGGI ANCHE: Le 224 nuove specie animali e vegetali scoperte nel Mekong

Quali sono i pesci d’acqua dolce più interessanti scoperti nel 2021

Fra i 212 pesci d’acqua dolce risalta subito all’occhio quello che gli scienziati hanno chiamato Wolverine. La nuova specie deve il suo nome, chiaro omaggio al supereroe degli X-Men, a un sistema di spine ricurve nascoste sotto le coperture branchiali. Si tratta di un’arma di difesa per allontanare i predatori, un po’ come l’eroe dei fumetti è solito fare grazie ai suoi artigli retrattili. A riprova dell’ipotesi, i ricercatori che sono entrati in contatto con Wolverine hanno subito ferite alle dita nel tentativo di prelevarlo dal suo habitat naturale. «Si tratta di un caso unico», ha proseguito Patricio. «Altre specie della stessa famiglia non attuano un comportamento simile».

Da Mumbai invece giungono le prime immagini dell’anguilla cieca, che si caratterizza per un colore rosso sgargiante e l’assenza di pinne, squame e occhi. Curiosamente, l’esemplare è stato scoperto in un pozzo di 40 metri all’interno di una scuola per bambini ipovedenti di Jogeshwari West, nell’area occidentale della città indiana. Nel sud del Myanmar invece gli scienziati hanno documentato la Danionella cerebrum, un minuscolo pesce delle dimensioni di un pollice umano. L’esemplare è in grado di riprodurre un singolare suono, che ricorda un tamburo facendo sbattere una sottile striscia di cartilagine sulla sua vescica natatoria. Dalle acque dolci del Giappone arrivano invece il Lentipes Kijimuna e il Lentipes Bunagaya, i cui nomi omaggiano gli spiriti dei boschi della tradizione nipponica.

LEGGI ANCHE: Le migliori scoperte animali e vegetali del 2021 secondo la Cnn

Il 30 per cento delle specie d’acqua dolce al mondo rischia l’estinzione

Purtroppo però, alla gioia della nuova scoperta si contrappone subito l’allarme per la salvaguardia delle varie specie. Secondo il World’s Forgotten Fishes, rapporto stilato da Shoal e Wwf, circa un terzo delle 18.267 razze di acqua dolce è a rischio estinzione. «In base ai dati in nostro possesso, 80 specie si sono estinte negli ultimi 50 anni», ha proseguito Patricio al Guardian. «Siamo certi che la popolazione di acqua dolce è drasticamente diminuita per colpa di specie invasive, pesca intensiva e inquinamento». Necessario dunque un intervento urgente in grado di tutelare e conservare laghi, corsi d’acqua e bacini. Il mondo infatti, come ha sentenziato Patricio, sta affrontando una delle massime crisi di biodiversità della sua storia. «I pesci di acqua dolce soffrono in modo più netto», ha concluso l’esperto. «Le specie di lago e fiume stanno sparendo a una velocità doppia rispetto a quelle marine».