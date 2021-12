Tequila returns

Dopo essere stato dichiarato ufficialmente estinto nel 2003, il pesce Tequila è ritornato a nuotare in libertà nei fiumi a sud-ovest del Messico. Decisiva nella reintroduzione nell’ambiente della specie, secondo gli esperti, sarebbe stata l’attività della comunità locale, in particolare degli abitanti sparsi nei dintorni della zona di Jalisco (dove l’animale è stato rilasciato), che si sono occupati di monitorare con attenzione la qualità dell’acqua di fiumi e laghi. «Non ce l’avremmo fatta senza di loro», ha spiegato alla BBC il professor Omar Dominguez, a capo del team che ha coordinato i lavori. Il traguardo raggiunto non rappresenta soltanto una conquista per la scienza ma per la storia del Paese che, per la prima volta, ha assistito al ‘ritorno’ di una specie ittica considerata a tutti gli effetti scomparsa dalla circolazione: «Quest’iniziativa segna un prima e un dopo nella salvaguardia di tutti quei pesci che, ad oggi, rischiano di sparire e non vengono considerati più di tanto da chi, invece, dovrebbe mettere a punto piani e metodi per proteggerli». Al momento, sono state 1500 le unità rimesse in acqua ma pare che i residenti abbiano intenzione di incrementarne il numero.

Tiny 3-inch-long Tequila fish is successfully reinstated in the wild in Mexico after 18 year absence https://t.co/FpolhxRyIs pic.twitter.com/0Wh9T9TbuT — Woody (@Knewz_Currently) December 29, 2021

Le origini del progetto

Il progetto non è nato di recente ma è il risultato di una partnership ventennale tra ambientalisti messicani e britannici iniziata nel 1998. Quando gli scienziati del dipartimento di biologia marina della Michoacana University di San Nicolás de Hidalgo hanno ricevuto cinque coppie di pesci Tequila dallo Zoo di Chester, nel Cheshire inglese, e li hanno adoperati per fondare una colonia di cui si sono occupati con attenzione certosina per oltre 15 anni. Prima della reintroduzione, 40 maschi e 40 femmine sono stati selezionati per essere sottoposti a un vero e proprio training di preparazione all’interno di appositi stagni artificiali. Una serie di esercizi per riaddestrarli all’ambiente, alla ricerca di cibo e alla convivenza con predatori e parassiti. E, nell’arco di 4 anni, si stima che quel gruppo, nato da una decina di elementi, sia cresciuto fino a comprenderne più di 10mila, rendendo il sogno del reinserimento in natura una realtà concreta.

Un metodo vincente

Testata con successo l’efficacia del modello, gli studiosi sperano ora di poterlo estendere ad altre specie d’acqua dolce in pericolo come l’achoque, anfibio imparentato con l’axolotl e presente in un solo lago a nord del Messico, il Patzcuaro. Quest’animale, a cui la cultura tradizionale attribuisce proprietà curative, è stato in parte salvato dall’estinzione (causata, prevalentemente, da inquinamento e pesca) da una comunità di suore, che gestiscono una struttura specializzata nell’allevamento di esemplari selvatici in cattività. «Si tratta, in sostanza, dell’ennesima dimostrazione di come le specie siano capaci di riadattarsi velocemente all’habitat a cui appartenevano», ha sottolineato Gerardo Garcia, conservazionista del parco zoologico di Chester, «Basta semplicemente accompagnarle a farlo nel modo giusto e al momento giusto».