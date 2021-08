Il Dentone degli abissi

Un pesce con denti simil umani. Nella Carolina del Nord, sulla costa orientale degli Stati Uniti, è stato catturato un esemplare di pesce dalla testa di pecora (sheepshead in inglese), molto diffuso sulle coste atlantiche del Nord America e nel Golfo del Messico. La notizia è stata diffusa su Facebook da Jennette’s Pier, impresa locale di Nag’s Head, porto famoso anche per le sue scuole ittiche. Il pesce è stato catturato da Nathan Martin, un habitué del molo, che ha raccontato la difficoltà di portarlo a riva. «È davvero ostinato», ha detto alla Bbc. «Ha un’ottima presa e bisogna combattere con vigore per vincerlo. Il sapore però è molto buono».

I pesci dalla testa di pecora vivono oltre 50 anni

Come riporta Fish Base, uno degli archivi ittici online più grandi al mondo, il pesce dalla testa di pecora può superare i 50 anni di vita, raggiungere i 90 centimetri di lunghezza e i 16 chilogrammi di peso. Amante dei fondali rocciosi, spesso ricoperti di alghe capaci di occultarlo agli altri predatori, si nutre principalmente di ricci di mare, molluschi e granchi. Non attacca l’uomo, ma se spaventato può causare ferite profonde grazie alla forte stretta mandibolare. Di recente, uno studio pubblicato su Science ha sottolineato come la pesca intensiva nel Golfo del Messico abbia diminuito le dimensioni e mutato le abitudini del pesce dalla testa di pecora nel corso dei decenni. Secondo quanto scoperto dagli esperti guidati da Eric J. Guiry dell’Università di Leicester, da metà Ottocento a oggi questi esemplari hanno sfruttato la loro nota capacità di adattamento per vivere in un ambiente molto più vasto rispetto al passato, riducendo così i rischi di essere catturati dall’uomo.

L’ironia dei social: «Quel pesce ha denti migliori dei miei»

Il post, pubblicato con l’hashtag #bigteethbigtimes (Grandi denti, grandi momenti), ha attirato l’attenzione di molti appassionati di pesca. «Ecco da dove provengono le nostre dentiere», ha scherzato un utente. «Quel pesce ha denti migliori dei miei» è stato invece il commento di un altro account. Non si tratta del primo avvistamento sulle coste del Nord America di un esemplare di pesce dalla testa di pecora. Nel 2019, in Georgia, un cadavere spiaggiato era stato ritrovato da una mamma intenta a passeggiare con suo figlio.