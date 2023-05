Pescara, 13enne caduta dalla finestra della scuola: è grave

La città di Pescara è in queste ultime ore sotto shock dopo che una studentessa appena 13enne è caduta da una finestra dell’Istituto 11 Febbraio ’44, situato in via strada Colle Pineta. Stando alle prime ricostruzioni, i primi soccorsi hanno trovato la giovane riversa a terra sull’asfalto, a pochi metri dal cancello della scuola che frequenta. Ecco dunque tutti gli ultimi aggiornamenti sull’incidente, che avrebbe lasciato la giovane gravemente ferita.

13enne caduta dalla finestra della scuola a Pescara

L’allarme è stato lanciato dalla scuola nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio. A quanto pare, l’adolescente avrebbe chiesto al professore, in quel momento impegnato in una lezione in aula, se avrebbe potuto prendere una boccata d’aria. Pochi minuti dopo, la caduta della giovane dal primo piano della scuola (lo riporta il Corriere della Sera) e il suo immediato trasporto da parte del 118 al più vicino ospedale, dove è finita in codice rosso. Tutto è accaduto intorno alle ore 9.30.

Immediato il ricovero in ospedale: la ragazzina è in codice rosso

La ragazza, che nella caduta ha riportato importanti ferite, è tuttora sotto osservazione da parte dei medici del nosocomio, che la stanno sottoponendo a tac approfondite per cercare di capire la gravità delle contusioni riportate. Nel frattempo, poliziotti e carabinieri si sono precipitati sul posto per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, i cui dettagli restano ancora un mistero.