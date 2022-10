Pescantina, ragazzo si dà fuoco davanti alla caserma come fece il padre

«Eravamo in casa e non ci siamo resi conto di nulla. Tutti però siamo profondamente addolorati, anche perché molti di noi ricordano quanto successo nel 2008 proprio davanti alla caserma». Così alcuni vicini alla caserma dei Carabinieri di Pescantina, nel Veronese, hanno commentato la notizia di un giovane che si dà fuoco davanti alla stessa caserma. Tutti qui ricordano quel giorno del 2008, quando un uomo decise di darsi fuoco nello stesso luogo. Ora il figlio, 27enne, ha tentato lo stesso gesto estremo.

Ragazzo si dà fuoco: perché?

«Sono stanco di vivere» avrebbe confessato il giovane ai militari. I fatti risalgono allo scorso 16 ottobre, intorno alle ore 14:30. Il ragazzo soffre di problemi psichici. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe presentato davanti alla caserma già cosparso di benzina e si è dato fuoco davanti alla struttura. I militari sono accorsi fuori, sentendolo urlare dal dolore. In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, i militari hanno coperto il giovane con delle coperte isotermiche e avrebbero utilizzato un estintore per evitare che le fiamme facessero danni maggiori.

Così hanno lanciato l’allarme e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento, in gravi condizioni. Il giovane avrebbe riportato gravi ustioni alle gambe. Il 27enne è rimasto cosciente. A quanto si apprende, l’uomo si sarebbe recato presso la caserma poco dopo aver fatto visita alla madre. Ancora ignote le motivazioni del gesto. Il ragazzo è ora grave in ospedale.

Cosa è successo 14 anni fa

Quattordici anni fa, nel 2008, suo padre ha tentato il suicidio nello stesso modo, davanti alla stessa caserma. All’epoca il 43enne aveva cercato di darsi fuoco dopo che era stato accusato di maltrattamenti in famiglia.

Il padre, però, non ce l’aveva fatta ed era deceduto in ospedale in seguito alle ustioni riportate. Il ragazzo, invece, è attualmente in rianimazione. I residenti nella zona sono sconvolti per via delle similitudini tra i due episodi a 14 anni di distanza.