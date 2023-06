Pesca da record nel Po: pescato un siluro lungo 2,85 metri

L’ufficialità definitiva ancora non c’è, ma sembra che il fiume Po stia per entrare nel Guinness dei Primati: il motivo è legato ad una scoperta ittica a dir poco straordinaria e più unica che rara avvenuta nelle scorse ore. Un pescatore ha infatti recuperato un siluro dalle dimensioni enormi, probabilmente il più grande di sempre mai esistito e trovato dall’uomo.

Siluro di 2,85 metri trovato nel Po

Le dimensioni dell’animale trovato nel corso di una normale battuta di pesca fra le acque del fiume più lungo d’italia sono impressionanti: si parla di 2,85 metri, più di un’auto Smart. La scoperta è avvenuta la scorsa settimana ad opera di Alessandro Biancardi, che sul posto si era portato un’attrezzatura Madcat (come riporta Brescia Today). Il fortunato in grado di pescare questa “bestia” ha così commentato la sua incredibile impresa: «Tutto è iniziato come una normale giornata di pesca nel fiume Po. Ero da solo sulla mia barca, il livello dell’acqua stava iniziando a scendere dopo una grande piena, avevo deciso di pescare con la tecnica dello spinning. Così ho iniziato a lanciare la mia esca nell’acqua fangosa. In silenzio mi sono avvicinato al primo spot, e dopo pochi lanci è arrivato un potente attacco: il pesce è rimasto fermo qualche secondo prima di iniziare un combattimento molto complicato, tra forti correnti e tanti ostacoli sommersi. L’ho seguito per 40 interminabili minuti: quando è emerso per la prima volta, ho capito davvero di aver agganciato un mostro, l’adrenalina ha iniziato a pompare forte. Ero di fronte al siluro più grande che avessi mai visto in 23 anni».

A fatica, il pescatore è riuscito poi a fare spiaggiare l’enorme pesce, che è stato poi successivamente sottoposto a misurazione. Nessuno, forse neanche il pescatore, si sarebbe mai immaginato che si sarebbe in realtà trattato di una pesca unica nel suo genere. Ecco il video.

Il record da confermare

L’animale potrebbe aver superato di ben 4 cm il precedente record mondiale. Ma il record ancora non è confermato. Prima di festeggiare bisognerà infatti attendere la proclamazione della International Game Fish Association, che si occuperà di valutare la documentazione ricevuta riguardo alla scoperta.