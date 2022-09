Pesaro, teschi e scheletri emergono dal cantiere di Piazza del Popolo

A Pesaro sono stati fatti alcuni ritrovamenti archeologici nel cantiere di Piazza del Popolo. Ecco quali sono stati i ritrovamenti in questa storica piazza della città.

Il ritrovamento dei due teschi a Pesaro

Sono stati ritrovati due teschi, adiacenti tra loro, a pochi metri da palazzo Baviera a Pesaro, quindi in via Giordano Bruno. Secondo gli archeologi, si tratterebbe di due teschi risalenti all’epoca medioevale. A questo proposito, gli esperti hanno commentato dicendo: «Si tratta di due persone giovani osservando la dentatura ed ora li porteremo al museo perché potrebbero deteriorarsi a disposizione degli antropologi. È possibile che lì vi sia un sepolcreto per cui continueremo i sondaggi lungo la facciata di palazzo Baviera».

Dopo essere stati raccolti dal sottosuolo, i due teschi verranno portati al museo della città, dove verranno esposti e mostrati al pubblico. Tuttavia, prima devono essere puliti e analizzati, perché gli esperti vogliono stabilire con certezza il periodo storico al quale risalgono.

Potrebbero esserci altre sorprese nel cantiere di Piazza del Popolo

La straordinaria scoperta a Pesaro è avvenuta durante i lavori che hanno riportato alla luce una vecchia fogna di metà dell’ottocento. Insieme ai teschi sono stati ritrovati anche gli scheletri con le spalle e una parte del torace. Gli scavi continueranno per alcuni metri lungo il fronte di palazzo Baviera perché gli archeologi pensano che possa esserci altro. Non a caso, a Piazza del Popolo tempo fa venne ritrovato anche un grande muro con arco davanti alla ex intendenza di Finanza. In seguito è stato ritrovato anche un muro ad arco, di fronte al palazzo Ducale. Gli esperti presuppongono che si possa trattare dei resti di un tunnel sotterraneo da usare in caso di pericolo.

Viste le tante scoperte effettuate a Piazza del Popolo, nei prossimi giorni verrà fatto un primo profilo della piazza, nel periodo Medievale e poi Rinascimentale, per permettere alla soprintendenza di scoprire di più sulla storia della piazza di Pesaro.