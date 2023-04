Pesaro, donna colpita alla testa con un mattone: si cerca l’aggressore

Brutta vicenda a Pesaro, una colf di circa 40 anni è stata colpita improvvisamente alla testa con un mattone. La donna ora si trova ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Nel frattempo l’aggressore è in fuga e le autorità stanno indagando per intercettarlo e fermarlo.

La dinamica dell’aggressione della donna colpita con un mattone a Pesaro

Non è ancora molto chiara la dinamica dell’aggressione della donna. Quest’ultima è stata ritrovata questa mattina, intorno alle ore 08:30, in via Montenevoso a Pesaro. La donna avrebbe 40 anni ed era in strada, ricoperta di sangue. Nelle vicinanze del corpo c’era anche un mattone insanguinato: con quest’ultimo l’aggressore avrebbe colpito in testa la donna provocandogli seri danni, facendola crollare al suolo. Poco dopo sono stati allertati i soccorsi, anche se non è chiaro chi li abbia chiamati. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, i carabinieri e la polizia scientifica. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. In un primo momento, il trasporto sarebbe dovuto avvenire con l’eliambulanza, tuttavia, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto completare le manovre in sicurezza.

I danni che ha subito la donna e le indagini per trovare l’aggressore

Una volta in ospedale, i medici hanno riscontrato che la donna aggredita con un mattone ha riportato un trauma cerebrale con ematoma sulla fronte. Ora la vittima dell’aggressione sta ricevendo tutte le cure necessarie e si spera che le sue condizioni possano migliorare nelle prossime ore. Nel frattempo, sul caso sta indagando la squadra mobile. Infatti, gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e trovare indizi, grazie anche al supporto della polizia scientifica. L’aggressore al momento sembra essere in fuga e gli agenti cercheranno in ogni modo di scoprire la verità e capire chi possa aver compiuto il gesto violento.