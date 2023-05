Perugia, 21enne trovata morta negli alloggi universitari

Una giovane di 21 anni è stata trovata morta a Perugia negli alloggi universitari di Corso Giuseppe Garibaldi. A dare l’allarme è stato ieri notte un ragazzo, fidanzato di un’amica della vittima. Sul posto sono intervenuti polizia scientifica, medico legale e pubblico ministero di turno, che ha disposto il trasporto della salma all’obitorio comunale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli accertamenti sembrano escludere la morte violenta. L’ipotesi prevalente, in attesa di riscontri definitivi, sembra essere quella del gesto volontario.

Sentito dai poliziotti della Questura, il giovane ha detto che la sua ragazza non riusciva a mettersi in contatto con l’amica da circa 24 ore e che, per questo, gli ha chiesto andare a verificare la situazione nello studentato femminile. Una volta forzata la porta dell’alloggio universitario della 21enne, il ragazzo ha trovato il corpo senza vita della studentessa.

