Perù, si torna al guano per sopperire alla carenza di fertilizzanti

Nel XIX secolo, il guano ha fatto la fortuna dei coltivatori del Perù. Disponibile in grandi quantità sulle isole e piccole penisole della nazione, giungeva nelle città grazie allo sfruttamento di schiavi e indigeni. Oggi potrebbe rappresentare una soluzione alla grave carenza di fertilizzanti nel Paese. La guerra in Ucraina, principale fornitore in tutto il mondo, ha infatti rallentato il mercato in uscita. Per questo, si sta rendendo necessario virare verso una soluzione alternativa, che il Perù ha identificato negli escrementi di uccelli. Si teme però che la quantità naturalmente disponibile potrebbe non riuscire a soddisfare l’ingente domanda in tutto il Paese.

Perché il guano rappresenta una valida alternativa ai fertilizzanti chimici

Il guano degli uccelli marini mangiatori di pesce rappresenta un importante tesoro del Perù sin dal XIX secolo. A fine Ottocento divenne talmente prezioso da scatenare una guerra contro Cile e Bolivia per le forniture. Fosfato, potassio e azoto che lo costituiscono rappresentano nutrienti chiave per la salute delle piante, rendendolo un eccellente fertilizzante organico. Per questo, vista la carenza globale, Lima ha deciso di riportarlo al centro della propria economia agricola. Ha da poco varato, come sottolinea il Guardian, la nave Pelicano per trasportare il carico dalle isole alla terraferma, dove un pacco di 50 chilogrammi costa 50 sol (circa 13 euro). Un prezzo decisamente inferiore al succo di urea, oggi importato a 65 euro per 50 chilogrammi.

«Il guano delle isole è un buon fertilizzante e il prezzo è ragionevole», ha detto Segundo Cruz, agricoltore di Mala, 80 chilometri a sud di Lima. È tuttavia preoccupato perché teme che le coltivazioni necessitino di più tempo per maturare rispetto a quelle trattate con prodotti chimici. Inoltre la disponibilità naturale non sarà in grado di soddisfare l’ingente domanda. «Non basterà per rifornire i mercati e i prezzi cresceranno». Ad oggi, il Perù registra 30-40 mila tonnellate di guano all’anno, a fronte di 2,4 milioni di agricoltori. «Soddisfa il 5-10 per cento della domanda nazionale, un numero troppo limitato», ha dichiarato Eduardo Zegarra, ricercatore senior del think tank Grade. «La natura ha un limite di fornitura».

Il Perù al centro di una tempesta perfetta di povertà

La popolazione in Perù intanto affronta un periodo di profonda crisi. Un recente rapporto Onu ha infatti disegnato una tempesta perfetta di povertà post-pandemia sulla nazione. La crisi climatica e l’inflazione globale hanno contribuito a raddoppiare l’insicurezza alimentare, che oggi colpisce 33 milioni di abitanti. Un dato molto preoccupante, dato che rappresenta così il 50.3 per cento dell’intera popolazione. «Se il governo non dovesse riuscire a risolvere la questione, l’impatto sociale sarà molto duro», ha concluso Zegarra. A peggiorare la situazione, il presidente Pedro Castillo è indagato, assieme a familiari e cerchia ristretta, per riciclaggio di denaro e organizzazioni a delinquere.