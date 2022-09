Perù, trovato cadavere sulle Ande: sarebbe Alberto Fedele

La polizia del Perù ha reso noto che una squadra di soccorritori ha rinvenuto nella provincia di Urubamba un cadavere che quasi certamente è quello di Alberto Fedele: il cooperante italiano di 30 anni, originario della provincia pavese stabilizzatosi nella città peruviana di Abancay, è scomparso il 4 luglio scorso dopo essere partito per un escursione verso una laguna situata a 4.800 metri di altitudine.

Fedele, il giorno della scomparsa

L’ultimo contatto di Alberto con la famiglia in Italia risale all’1 luglio, quando aveva informato i suoi parenti che avrebbe preso alcuni giorni di ferie per andare a Cuzco. All’alba del 4 luglio è stato avvistato dalle telecamere mentre scendeva da solo da un taxi nei pressi del monte Urubamba, punto di partenza per le escursioni fino alla laguna di Juchuycocha. Fedele, ingegnere gestionale che operava in Perù con l’organizzazione non governativa We World, era partito senza un particolare equipaggiamento da alta montagna. Con sé aveva un telefono cellulare, che non è stato possibile raggiungere per mancanza di campo. Con un ultimo messaggio vocale, inviato attorno alle 10:30, il cooperante italiano aveva comunicato a un’amica di essere arrivato in cima. Il 6 luglio non si è infatti presentato al lavoro e, da quel momento, sono iniziate le ricerche nella zona dell’escursione.

La polizia peruviana è certa: si tratta di Fedele

«Il corpo del giovane è stato localizzato al termine di una ardua ricerca su un lato della laguna Juchuyccocha, nel settore del Chicòn della provincia di Urubamba», ha reso noto la polizia locale. La risposta definitiva sull’identità del cadavere verrà dalla realizzazione dell’autopsia. È la seconda volta che viene annunciato il ritrovamento di un corpo che potrebbe essere quello di Alberto Fedele: ad agosto le autorità avevano rinvenuto un cadavere in un isolotto del rio Vilcanota, nella zona di Cuzco, ma si trattava del corpo senza vita di un minore di circa 15 anni.