Perù, 4 italiane bloccate da chi proteste: «Qui da 24 ore senza acqua e soldi»

Il Perù sta vivendo giornate difficili a causa delle proteste del popolo per la destituzione del presidente Castillo. Il nuovo governo, guidato da Dina Boluarte, prima donna nella storia al comando del Paese, non piace ai cittadini, che stanno bloccando le città e le strade, arrivando anche a violenti scontri con la polizia. In mezzo al caos ci sono anche 4 giovani italiane, bloccate da 24 ore su un autobus con cui cercavano, insieme a donne e uomini di altre nazionalità, di raggiungere la Bolivia. Si tratta di Giulia Opizzi, Martina Meoni, Federica e Lorenza Zani. Da oltre 24 ore sono ferme su un autobus a poca distanza dal villaggio di Checacupe e i manifestanti non intendono spostarsi.

Il racconto su Instagram: «Senza soldi né acqua»

Sul proprio profilo Instagram è stata Giulia Opizzi a lanciare l’allarme. «Italiane sequestrate in Perù!», scrive in un post, che fa da corredo a un video in cui un manifestante spiega le proprie ragioni. La giovane prosegue: «Cileni, americani, italiani, colombiani, argentini, giapponesi, olandesi sequestrati da più di 24 h per protesta politica. Chiediamo a chiunque condivisione per arrivare ai piani alti. Siamo a Checaupe senza soldi, senza acqua, senza riuscire a contattare i famigliari, senza servizi igienici. Il dialogo con le persone manifestanti sembra impossibile nonostante i vari tentativi! Chiediamo di far girare il più possibile questi post per riuscire a trovare una soluzione! La nuova prima ministra non intende ascoltare il popolo e non è a conoscenza della situazione attuale fuori dalle città!».

Nelle storie di Instagram situazioni igieniche allarmanti

Oltre al post, la giovane lancia un disperato grido d’allarme nelle storie di Instagram. Scrive di condividere per tentare di arrivare «ai piani alti», ma soprattutto mostra il contesto in cui si ritrovano bloccate le giovani, insieme agli altri passeggeri del pullman. Si vede un bano sporco, pieno di carta igienica e in condizioni terribili. Si vedono anche i manifestanti, in lontananza, che non accennano a muoversi. In tanti nelle scorse ore hanno chiesto dettagli alla giovane, che si è fatta portavoce delle 4 italiane. Le proteste proseguono dopo l’arresto dell’ex primo ministro Pedro Castillo, che aveva tentato una sorta di golpe ai danni della nuova premier, finendo in prigione.