Perseidi, arrivano le stelle cadenti di San Lorenzo: quando e come vederle

Si rinnova l’appuntamento con le Perseidi di San Lorenzo, ma quest’anno con un lieve ritardo rispetto alla tradizione. Infatti, come ha spiegato anche la Nasa, lo sciame arriverà al massimo splendore il 13 agosto e non il 10. In più, la Luna piena potrebbe togliere alle meteore lontane luminosità ed essere in primo piano rispetto agli astri. Per fortuna, in Italia l’avvistamento si potrà fare nelle ore serali e non ci sarà bisogno di cannocchiali e telescopi. Chi li ha, dovrà puntare a nord-est per vedere qualcosa di più.

Perseidi di San Lorenzo: quando vederle

Le stelle cadenti prendono il nome dal loro sfrecciare attraverso il firmamento partendo da una specifica area celeste, ovvero quella situata nei pressi della costellazione di Perseo. Gli astrofili più esperti indicano la zona di origine da cui proviene la pioggia di meteore proprio nella parte sottostante alla inconfondibile “W” di Cassiopea.

L’orario perfetto per poter vedere le Perseidi- pezzi staccati dalla cometa Swift-Tuttle che durante i suoi passaggi attorno al Sole semina detriti e polveri che il nostro Pianeta attraversa ogni anno – è alle 3:36 del 13 agosto. A parte l’ingombro della Luna, il momento migliore per puntare il naso all’insù sarà dopo la mezzanotte del 13 agosto e fino alle primissime ore del mattino prima che albeggi. Esse saranno comunque visibili dalla metà del mese di luglio sino alla fine di agosto, dunque con un pizzico di pazienza sarà possibile cercarle anche nei giorni seguenti (ricordando che l’attività meteorica aumenta nella seconda parte della notte).

Perseidi di San Lorenzo: come vederle

Chi non ha la pazienza di dotarsi di strumenti o semplicemente di recarsi in una zona dove non c’è inquinamento luminoso o palazzi che impediscono la visione, può prendere il PC nella notte di San Lorenzo e attendere le 3 per vedere la diretta di Virtual Telescope. Chi vuole godersi lo spettacolo dal vivo, invece, deve trovarsi in una zona lontana dalle città per non avere la vista rovinata.

Le stelle dei desideri di San Lorenzo sono al centro delle suggestioni di tutto il mondo. L’Italia dedica questa giornata al santo che fu tra i primi martiri dell’Impero Romano e che è protettore di bibliotecari, cuochi, librai, pasticcieri, pompieri, rosticcieri e lavoratori del vetro. La devozione in Italia è altissima, anche perché è patrono di diversi piccoli paesi.