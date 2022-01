Persecuzione sui cristiani, uno su sette è discriminato: morti 5.898 in un anno

L’Afghanistan supera la Corea del Nord in una classifica terribile e particolare. Secondo il rapporto diffuso dall’associazione Porte Aperte, cresce in tutto il mondo la persecuzione anti-cristiana. I dati parlano di oltre 360 milioni di cristiani che sperimentano persecuzione e discriminazione in ogni parte della Terra, circa uno su sette. Dopo vent’anni, il paese nord coreano cede il triste primato all’Afghanistan, che negli ultimi mesi ha visto cambiare ancora una volta radicalmente il proprio assetto politico, sociale culturale. Inoltre in un anno, secondo il report, sono stati uccisi per la loro fede 5.898 cristiani in tutto il mondo.

Persecuzione in 76 dei 100 paesi monitorati

L’associazione Porte Aperte ha monitorato un centinaio di paesi in tutto il mondo. Salgono in un anno da 74 a 76 quelli in cui il livello di persecuzione si può definire alto, medio alto o estremo. Peggiora, quindi, la situazione. In appena 365 giorni, sono stati uccisi oltre mille cristiani in più per ragioni legate alla propria fede, arrivando a toccare 5.898 vittime: l’aumento è stato del 23 per cento. Ben 4.650 decessi si sono registrati in Nigeria, epicentro dei massacri, ma sono 7 le nazioni africane nella top 10 dei paesi che fanno registrare il maggior numero di violenze ai danni dei cristiani. L’aumento è dovuto anche all’utilizzo da parte dei governi autoritari e delle organizzazioni criminali delle restrizioni anti Covid, vere e proprie armi contro le comunità cristiane. Tanti, troppi, i cristiani in fuga in tutto il mondo. La top 10 dei paesi persecutori vede Afghanistan, Corea del Nord, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran e India.

Cristian Nani: «Primo posto dell’Afghanistan non si può sottovalutare»

Riguardo all’Afghanistan, è Cristian Nani, il direttore di Porte Aperte, a spiegare come non si possa sottovalutare questo dato. «Il primo posto dell’Afghanistan nella World Watch List», dichiara, «è motivo di profonda preoccupazione. Oltre all’incalcolabile sofferenza per la piccola e nascosta comunità cristiana in Afghanistan, manda un messaggio molto chiaro agli estremisti islamici di tutto il mondo: ‘Continuate la vostra brutale lotta, la vittoria è possibile’. Gruppi come lo Stato Islamico e l’Alleanza delle Forze Democratiche ora ritengono che il loro obiettivo di costituire un califfato islamico sia di nuovo raggiungibile. Non possiamo sottovalutare il costo in termini di vite umane e miseria, che questo ritrovato senso di invincibilità sta causando».