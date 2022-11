La perla di Ruby stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

Raechelle Banno riprende i panni di Ruby Landry ne La perla di Ruby, in onda stasera 23 novembre alle 21.25 su Rai2. Si tratta del secondo capitolo della saga letteraria di V.C. Andrews, edita negli Anni 90. La trama vede la giovane ragazza alla continua ricerca della felicità mentre combatte con una famiglia incapace di apprezzarla come dovrebbe. In attesa di trovare il suo vero posto nel mondo, vive ogni giorno un rapporto disfunzionale con sua sorella gemella e con la matrigna. Nel cast anche Karina Banno, gemella della protagonista anche nella vita reale, Gil Bellows e Richard Harmon. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La perla di Ruby, cosa sapere sul film stasera 23 novembre 2022 su Rai2

La trama del film tratto dai libri di V.C. Andrews

La trama del film in onda stasera 23 novembre segue ancora una volta le vicende di Ruby Landry (Raechelle Banno), giovane ragazza del delta del Mississippi, in Louisiana. Sempre alla ricerca della felicità, vive oramai da un anno nella lussuosa villa del padre con la sorella gemella Giselle (Karina Banno). Il loro rapporto però stenta a decollare, tanto che litigano spesso e non riescono mai a trovare un punto d’incontro. Quando le due vengono mandate a studiare in un collegio femminile, Ruby inizia a vedere un’occasione di rivalsa. Qui però la realtà è ben diversa delle aspettative. Le compagne di classe la prendono in giro per la sua arretrata educazione di campagna e la signora Ironwood (Marilu Henner), direttrice dell’istituto, la prende di mira. Fra umiliazioni pubbliche e avversità continue, Ruby dovrà trovare la forza di rialzarsi sempre più forte.

Il cast principale e i lavori precedenti

Volto della protagonista è Raechelle Banno, attrice e ballerina australiana. Classe 1993, ha raggiunto la popolarità in patria grazie alla soap opera Home and Away, in onda dal 2015 al 2018. L’anno successivo ha interpretato Atria Nine nella serie di fantascienza Pandora, ma deve la popolarità alla saga di Ruby Landry. Ha recitato nei panni della protagonista in tutti e quattro i film, in onda le prossime settimane su Rai2. Al suo fianco in La perla di Ruby anche la sorella gemella Karina, che veste i panni di Giselle. Quest’ultima, come sottolinea Imdb, è apparsa anche nel videogame Call of Duty: Infinite Warfare (2016) nei panni di una ragazza che pratica yoga.