La performer fetish Doha Zaghi stavolta candidata sindaca nel Comasco

Doha Zaghi, l’attrice fetish nota come Lady Demonique, non ha alcuna intenzione di lasciare la strada verso la politica intrapresa nelle scorse settimane. La performer e modella, come lei stessa si definisce, aveva annunciato la sua candidatura al Consiglio comunale di Como, salvo essere poi scaricata dal suo partito, Azione, e dal leader Carlo Calenda. Il secco no dell’ex ministro, che aveva dichiarato di non essere a conoscenza delle attività dell’attrice, non l’ha però demoralizzata. Dopo aver criticato la sua scelta, Doha Zaghi ha deciso di riprovarci. Stavolta, però, la candidatura ha ancora maggior peso: non più da consigliere comunale ma da sindaca del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna, nel Comasco.

Doha Zaghi ci riprova: candidata sindaca di un Comune nel Comasco

A sostenere il percorso della performer fetish c’è la lista del Partito Gay Lgbt+ – Solidale Ambientalista Liberale. Doha Zaghi intraprende la corsa alla poltrona di sindaca di San Bartolomeo Val Cavargna e lo fa dopo un ricorso al Tar. Sì, perché la lista, presentata a poche ore dalla chiusura dei termini, non ha ricevuto il numero di firme corretto a causa di un problema con il conteggio degli abitanti. Il partito ha presentato l’istanza e la lista è stata riammessa dal Tar di Milano. Lady Demonique, quindi, c’è: è candidata e sfiderà Eleonora Bari, vicesindaco uscente.

Doha Zaghi: «Polemiche alle spalle, pensiamo al futuro»

La performer e attrice parla già da candidata ed esprime tutta la propria gioia per il ricorso andato a buon fine. «Potrò finalmente fare politica in maniera attiva e dedicarmi alla campagna elettorale a San Bartolomeo Val Cavargna», dichiara Doha Zaghi, «Finalmente questo accanimento nei miei confronti ha avuto uno stop, una fine che ci auguriamo possa essere definitiva; ora l’unica cosa a cui voglio dedicarmi è la realizzazione di un progetto legato all’ambiente, all’energia e alle persone di questo paese immerso nel verde. Ringrazio tutte le persone che mi hanno contattata da San Bartolomeo e che son rimasti con me con il fiato sospeso in attesa dell’esito. Ora pensiamo al futuro e lasciamoci le polemiche alle spalle e pensiamo alle azioni».