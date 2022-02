Perfetta così di Aka7even: testo e significato della canzone a Sanremo 2022

Aka7even porta al Festival di Sanremo 2022 il suo brano “Perfetta così”. Si tratta di una canzone che ricorda il successo della scorsa estate “Loca”, valso al giovane di Vico Equense il triplo disco di platino. Ecco il testo e il significato di “Perfetta così”.

Il testo di Perfetta Così

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi, il tuo corpo, i vestiti

Quelli miei che indossavi cosi

Con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così cosi cosi

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta cosi

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta cosi

Il significato del brano di Aka7even

Qual è il significato del testo di “Perfetta così”? Il brano è stato scritto insieme a Vincenzo Colella, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca. Le sonorità ricordano quelle del successo “Loca”: un ritmo leggero e spensierato che punta a conquistare i più giovani. Al centro della canzone ci sono temi importanti per il pubblico di Aka7even: l’accettazione del proprio corpo e della propria unica bellezza. “Sei bella così così così, nei tuoi difetti, nelle imperfezioni, baby giuro che tu sei perfetta così“, canta Aka7even.