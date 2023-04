Perde il volo e accusa l’hostess: anche Selvaggia Lucarelli contro Giulia Cavaglià

Sui social tiene banco il caso Vueling. Tutto è nato da uno sfogo su Instagram dell’influencer Giulia Cavaglià. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha perso il volo che l’avrebbe riportata in Italia, all’aeroporto di Barcellona, per essere arrivata in ritardo al gate di pochi minuti. Lei contesta la compagnia, accusa le hostess di non averla fatta passare e promette battaglia, con tanto di lettere di reclamo e petizioni per boicottare Vueling. Sui social, però, in molti la accusano e plaudono chi ha svolto il proprio lavoro, impedendole di salire sull’aereo e facendo rispettare le regole. Tra queste anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che accusa Cavaglià: «Incazzati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower».

Cavaglià in lacrime: «Non ci fanno passare per tre minuti di ritardo»

«Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare», racconta piangendo in aeroporto Giulia Cavaglià. Poi prosegue: «Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole». Alla prima story, ne segue una seconda: «Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito». E in tanti hanno applaudito proprio la hostess, per aver fatto rispettare le regole.

l’umiltà della hostess che non ha voluto riferire le sue generalità nonostante questo avrebbe comportato ricevere una promozione per aver svolto correttamente il suo lavoropic.twitter.com/lsimaTeiTt — Paola. (@Iperborea_) April 23, 2023

Lucarelli: «Esistono regole»

All’attacco dell’ex tronista va anche Selvaggia Lucarelli, che su Instagram parla di «Uelling gate», ironizzando. La giornalista scrive: «L’influencer minaccia la compagnia di fare UNA PETIZIONE (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il POTERE DI FAR FALLIRE UNA COMPAGNIA AEREA) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice. Se era già al gate come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo. Oppure lei se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo. Versione più plausibile. La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato. Incazzati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da UELLING. P.s. Con gli attacchi di panico non ti fai video selfie con il filtro bellezza».