Perché le compagnie aeree cancellano molti voli quest’estate

Perché le compagnie aeree cancellano i voli? È la domanda che molti viaggiatori si pongono da diverse settimane, e specialmente adesso che la richiesta di volare è aumentata da parte dei clienti, con l’arrivo dell’estate. Ecco cosa sta succedendo.

Perché le compagnie aeree cancellano molti voli?

Da settimane molte compagnie aeree in tutto il mondo, sia low cost che di bandiera, stanno cancellando molti voli che avevano in programma. Il fenomeno, inoltre, si è intensificato con l’arrivo della stagione estiva e con l’incremento della richiesta di volare da parte dei clienti. I repentini cambi di programma stanno causando disagi a molti viaggiatori. Alcuni rimangono bloccati in aeroporti per giorni, altri sono costretti a rinunciare alle vacanze, altri ancora vengono dirottati su altre destinazioni. Le cancellazioni hanno tutte grossomodo una motivazione comune, ovvero la mancanza di personale.

Per via della pandemia e della crisi economica che ne è seguita, infatti, le compagnie hanno dovuto licenziare molti dipendenti. Si è partiti dal taglio del personale di terra, considerato non essenziale nel momento in cui i viaggiatori erano nettamente diminuiti. Poi si è passati anche a piloti e assistenti di volo. Tale decisione ha un riflesso, oggi, nell’esperienza dei turisti. Questi, avvertiti della cancellazione del volo, in molti casi non sanno a chi rivolgersi in aeroporto, poiché mancano proprio delle figure di riferimento.

Ora che però le restrizioni ai viaggi internazionali sono sempre di meno e che le persone hanno ricominciato a viaggiare in aereo, molte compagnie si sono trovate impreparate e non sono riuscite a trovare personale che subentrasse a quello che era stato licenziato. Questo ha già causato diversi problemi e si pensa che ne possa creare di maggiori nel corso dell’estate, quando si prevede un notevole aumento del numero di persone che viaggeranno per motivi turistici.

John Holland-Kaye, amministratore delegato della società che gestisce l’aeroporto londinese di Heathrow, ha infatti detto al Financial Times che quest’anno le prenotazioni di viaggi sono tornate ad aumentare “molto più velocemente” rispetto alla capacità del settore di adattarsi.