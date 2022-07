Perché ci sono così tanti incendi a Roma?

Dal 15 giugno a oggi, a Roma si sono verificati 173 roghi. Dalle fiamme nell’ex megadiscarica di Malagrotta al maxi incendio di Centocelle, la Capitale sta affrontando una sequenza che non ha precedenti, nonostante la stagione estiva sia storicamente costellata da episodi analoghi. «Tra le cause generali c’è un’ondata di caldo senza precedenti ma poi in alcuni casi, già è stato accertato, c’è anche la mano dolosa. Se così fosse si tratterebbe di un fatto gravissimo, un atto criminale per Roma e i romani che richiederebbe la massima severità», ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri. Insomma, oltre ai fattori climatici, il primo cittadino attribuisce buona parte dei roghi ad atti di piromania, che possono avere motivazioni diverse.

Incendi a Roma, le indagini sul rogo di Centocelle

Per il maxi rogo di Centocelle fin dall’inizio non è stata esclusa nessuna pista, nemmeno quella dolosa. La zona dove sono nate le fiamme «era stata sgomberata non più di un mese e mezzo fa e c’era un’area di smistamento dei rifiuti», ha affermato dopo un sopralluogo l’assessora comunale all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. E, in effetti, sembra certo che il rogo degli autodemolitori di Centocelle sia partito nelle vicinanze del Casilino 900, ex campo rom sgomberato, dove la zona da bonificare è diventata un centro di smaltimento rifiuti. Sul posto sono stati rinvenuti tre possibili punti di innesco delle fiamme. Come riporta Il Messaggero, in zona avevano trovato riparo nelle scorse settimane alcuni «nomadi cavallari». Tuttavia l’ipotesi che le fiamme siano partite accidentalmente dagli accampamenti abusivi non è scartata a priori.

Incendi a Roma, le “strane coincidenze”

Con così tanti casi, c’è chi ha iniziato a badare alle coincidenze. Il recente rogo del Parco del Pineto e quello di una settimana prima all’Aurelio sono scoppiati entrambi di lunedì, ad esempio. Negli ultimi tre anni e mezzo, ci sono stati incendi in tre impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti: Salario, Rocca Cencia e, il 15 giugno scorso, Malagrotta. In questo caso, però, un video ha dimostrato che l’incendio all’impianto di lavorazione dei rifiuti non è stato doloso. Negli ultimi anni, inoltre, dietro a molti i roghi che hanno interessato gli autodemolitori c’è stata la mano della criminalità organizzata. In mancanza di elementi validi e certi a ritenere che qualcuno deliberatamente abbia appiccato gli incendi, la Procura di Roma non può che limitarsi ad aprire fascicoli per incendio colposo, come è accaduto ad esempio per i fatti del Pineto.